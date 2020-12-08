Герасименя: Санкции МОК – это только начало

Источник материала: АФН

Решение Международного олимпийского комитета запретить Лукашенко посещать Олимпийские игры и приостановить финансирование НОК Беларуси носит исторический характер не только для Беларуси, но и для всего мирового спорта.

Так прокомментировала решение МОК руководитель Фонда спортивной̆ солидарности, Александра Герасименя.

«Решение МОК, определенно, является историческим и беспрецедентным и навсегда войдёт, как в историю Беларуси, так и в историю мирового спорта: мы добились восстановления прав спортсменов, - спортсменов, пострадавших за мирное высказывание своих политических взглядов. Теперь спортсмены, исключенные, уволенные из сборных, смогут принять участие в мировых соревнованиях и Олимпиаде, а чиновники, наплевавшие на их права, понесут заслуженное наказание», - заявила Александра.

«Исторический̆ момент этого решения в том, что нам, Белорусскому фонду спортивной̆ солидарности, удалось добиться принятия решения, при том что наша организация появилась только в августе, а вся работа, переговоры с МОК заняли чуть больше 2 месяцев. Провластные чиновники заявляли, будто мы никто и не имеем никакого права говорить от лица спортсменов. Они ошиблись. И не только они», - подчеркнула она.

Трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что «спортивные санкции МОК - это только начало».