Трамп подпишет указ о приоритетной вакцинации граждан США

Источник материала: АФН

Во вторник, 8 декабря, действующий президент США Дональд Трамп подпишет указ, согласно которому распространение вакцины от COVID-19 за пределами страны будет возможным только после того, как прививки получат все желающие американцы.

Об этом со ссылкой на собственные источники в администрации главы государства сообщил телеканал Fox News, передает УНИАН.

Отмечается, что таким образом Трамп подчеркнет концепцию "сначала Америка".

"Первоочередной задачей является распространение этих вакцин среди американцев, прежде чем мы начнем поставлять их по всему миру", - заявил журналистам высокопоставленный чиновник, пожелавший остаться анонимным.

По его словам, ожидается, что США начнут обеспечивать международный доступ к вакцине в конце весны или в начале лета, когда все желающие граждане сделают прививки, поскольку правительство "предоставляет приоритет американскому народу".

В то же время после налаживания международного доступа администрация планирует "привлекать ресурсы" для помощи бедным странам в закупке вакцины.

Ожидается, что первыми вакцину получат медики, работающие "на передовой" борьбы с COVID-19, а также уязвимое население, в частности американцы, находящихся в домах престарелых.