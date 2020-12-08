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Проживающая в Швейцарии белоруска приговорена к 2,5 годам колонии

08.12.2020 09:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белоруску Наталью Херше, которая сорвала балаклаву с омоновца, задержавшего ее на женском марше в сентябре, в понедельник, 7 декабря, суд Советского района Минска приговорил к двум с половиной годам колонии.

Согласно служебному рапорту, Херше не подчинилась требованию сотрудников пройти в спецтранспорт и "оказала сопротивление с насилием" в отношении бойца ОМОНа Сергея Кончика.

Она вырывалась и упиралась, поцарапала 22-летнему милиционеру лицо, стянула с него балаклаву, тем самым испортив форменное обмундирование, и нанесла ему "телесные травмы", говорится в документе, передает DW.

В итоге против Херше было возбуждено уголовное дело по статье о сопротивлении сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок.

Царапина у глаза омоновца была длиной в один сантиметр, а стоимость балаклавы составляла один рубль. Эти данные из материалов дела прозвучали на первом судебном заседании 4 декабря, отмечает издание. Сам потерпевший, Сергей Кончик, изначально требовал у женщины 100 рублей в качестве компенсации морального вреда. Позже он повысил сумму компенсации до 1000 рублей.

Наталья Херше свою вину на суде не признала. В письме еще до вынесения приговора женщина написала: "Август-2020 стал точкой невозврата, ничто не может быть так, как раньше. Белорусы должны будут не раз вернуться в эти страшные события, для того чтобы никто не ушел от ответственности".

Наталья Херше родом из Беларуси, однако уже 12 лет живет в Швейцарии.

 
Теги: Минск
 
 
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Белоруску Наталью Херше, которая сорвала балаклаву с омоновца, задержавшего ее на женском марше в сентябре, в понедельник, 7 декабря, суд Советского района Минска...
 
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