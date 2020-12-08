ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Крыма

08.12.2020 09:09 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Участники 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в понедельник, 7 декабря, приняли резолюцию по проблеме милитаризации автономной республики Крым и города Севастополь, а также акватории Черного и Азовского морей.

Документ поддержали 63 страны, 17 выступили против, в том числе Армения, Беларусь, Китай, Кыргызстан и Россия, а еще 62 воздержались.

Составители резолюции призвали РФ, аннексировавшую украинский полуостров, "немедленно, полностью и без выдвижения условий вывести свои вооруженные силы из Крыма и безотлагательно прекратить временную оккупацию украинской территории".

Аннексия ухудшает архитектуру контроля над вооружениями, в которую входят изданный Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, Договор об обычных вооруженных силах в Европе, а также Договор по открытому небу, подчеркнули авторы.

Кроме того, России следует прекратить призыв жителей Крыма в Вооруженные силы РФ в нарушение международного гуманитарного права, а также "милитаризацию" образования, говорится в документе. Составители отметили включение образовательных учреждений Крыма в российскую систему военно-патриотического воспитания.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал нынешнюю резолюцию "новым элементом растущего правового давления на Россию". По его словам, принятие документа показывает, что проблема милитаризации Крыма "остается в центре внимания международного сообщества", а оно считает "превращение Крыма в огромную военную базу" прямой угрозой безопасности и стабильности в регионе.

Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, считает российскую аннексию Крыма незаконной и не намерен признавать ее, заявил глава делегации ЕС в ООН Сильвио Гонзато.

Действия России являются неприкрытым нарушением международного права и ключевых принципов международного порядка, отметил Брюссель. По словам Гонзато, милитаризация украинского полуострова ухудшила ситуацию с безопасностью в черноморском регионе. Евросоюз глубоко озабочен переправкой со стороны РФ систем вооружений и военнослужащих на украинскую территорию.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в понедельник, 7 декабря, приняли резолюцию по проблеме милитаризации автономной республики Крым и города...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларускую амбасаду ў Бельгіі замазалі чорнай фарбай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика