Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Крыма

Источник материала: АФН

Участники 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в понедельник, 7 декабря, приняли резолюцию по проблеме милитаризации автономной республики Крым и города Севастополь, а также акватории Черного и Азовского морей.

Документ поддержали 63 страны, 17 выступили против, в том числе Армения, Беларусь, Китай, Кыргызстан и Россия, а еще 62 воздержались.

Составители резолюции призвали РФ, аннексировавшую украинский полуостров, "немедленно, полностью и без выдвижения условий вывести свои вооруженные силы из Крыма и безотлагательно прекратить временную оккупацию украинской территории".

Аннексия ухудшает архитектуру контроля над вооружениями, в которую входят изданный Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, Договор об обычных вооруженных силах в Европе, а также Договор по открытому небу, подчеркнули авторы.

Кроме того, России следует прекратить призыв жителей Крыма в Вооруженные силы РФ в нарушение международного гуманитарного права, а также "милитаризацию" образования, говорится в документе. Составители отметили включение образовательных учреждений Крыма в российскую систему военно-патриотического воспитания.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал нынешнюю резолюцию "новым элементом растущего правового давления на Россию". По его словам, принятие документа показывает, что проблема милитаризации Крыма "остается в центре внимания международного сообщества", а оно считает "превращение Крыма в огромную военную базу" прямой угрозой безопасности и стабильности в регионе.

Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, считает российскую аннексию Крыма незаконной и не намерен признавать ее, заявил глава делегации ЕС в ООН Сильвио Гонзато.

Действия России являются неприкрытым нарушением международного права и ключевых принципов международного порядка, отметил Брюссель. По словам Гонзато, милитаризация украинского полуострова ухудшила ситуацию с безопасностью в черноморском регионе. Евросоюз глубоко озабочен переправкой со стороны РФ систем вооружений и военнослужащих на украинскую территорию.