Во Франции российского хакера приговорили к пяти годам заключения









AP . Об этом сообщает





Суд также обязал россиянина заплатить более 100 тысяч евро штрафа.





В то же время, по словам адвоката Винника, суд снял с его клиента часть обвинений в вымогательстве и причастности к преступной организации.





В частности, россиянина обвиняли в создании вредного программного обеспечения Locky, которое блокировало компьютеры и требовало выкуп в криптовалюте Bitcoin за возобновление работы. Убытки от Locky составляли 135 млн евро.





Сам россиянин вину не признает и рассматривает со своими адвокатами возможность подачи апелляции.





Напомним: 41-летнего российского хакера Александра Винника также разыскивают в США и РФ.