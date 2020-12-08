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Светлана Тихановская в ответ на заявление Лукашенко сказала, кто в Беларуси главный дармоед

08.12.2020 09:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

7 декабря Александр Лукашенко заявил о необходимости устроить на работу лиц, сидящих без работы. По его мнению, это «будущие преступники».



Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская отреагировала на это высказывание, назвав главным тунеядцем страны самого Лукашенко, пишет Свобода.
 
«Главный тунеядец в Беларуси — это Александр Лукашенко. Каждую неделю его «самозанятость» приносит стране миллионные убытки. Каждую неделю из-за него увольняют честных людей и уничтожают честные бизнесы. Каждую неделю из-за него белорусы вынуждены покидать страну и вывозить свои компании, ведь иногда это единственный способ работать и зарабатывать», — заявила Светлана Тихановская.

Решением проблемы, по мнению Тихановской, является «уход диктатора, чтобы дать людям возможность работать в своей стране».
 
 
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7 декабря Александр Лукашенко заявил о необходимости устроить на работу лиц, сидящих без работы. По его мнению, это «будущие преступники».
 
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