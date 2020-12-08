Капитан сборной Беларуси по баскетболу: много страшных моментов, но улыбки вернулись на наши лица

Источник материала: Салiдарнасць

Бронзовый призер чемпионата Европы по баскетболу Екатерина Снытина, сейчас являющаяся капитаном национальной сборной, объяснила, почему изменила решение уехать из Беларуси и теперь хочет жить только здесь.





— Моим личным толчком к действию была фотография дедушки и бойца ОМОН (кажется, дело было в Бресте примерно 10 августа, когда у нас вторые сутки в стране происходили какие-то голливудские события), — рассказала Снытина Forbes . — Огромный омоновец в полной амуниции, напротив него стоит дедушка со сжатыми кулаками и взглядом, полным негодования, смотрит на него.

Это был момент, когда я сидела и принимала решение: кто я — спортсменка и не ввязываюсь в политику или мое мнение тоже что-то значит? Эта фотография была сигналом к действию, она как будто сказала мне: «Снытина, нельзя молчать, пора действовать».

У меня есть подписчики в инстаграме и фейсбуке — это мои болельщики, которым так же, как и нам, в трудный момент нужна поддержка спортсменов. Я понимала, что могут быть последствия. Но когда я написала пост, ком плохой энергии внутри меня как будто исчез, растворился! Я высказалась — и меня отпустило, стало проще дышать.

Знаете, раньше я никогда не интересовалась нашей политикой. Мне до нее было как до луны. Я никогда не голосовала. Не считала, что мой голос может что-то изменить и что он вообще имеет хоть какое-то значение. Но все меняется.

Многие мне пишут в инстаграме. У людей очень разное настроение — кто-то воодушевлен, кто-то поник. Я стараюсь всем отвечать, как-то взбодрить, поддержать. Стараюсь оказывать поддержку как гражданка страны и как спортсменка. Я состою в чатах помощи. Перечисляю деньги в различные фонды. И каждый день пишу в инстаграме. Такого никогда не было за всю семилетнюю историю моего аккаунта.

Были моменты какой-то эмоциональной ямы, когда мне казалось, что одних комментариев недостаточно. А потом я поняла, что должна делать то, что могу. И радоваться, помогая хотя бы вот так.

Честно скажу, мне страшно. Не когда я что-то пишу в соцсетях. А когда вижу беспредел, который происходит в Беларуси, — как людей арестовывают, заводят уголовные дела. В феврале должны быть игры в Минске, но мне стремно даже думать об этом. Сегодня в Беларуси никто не защищен ни от чего.

Еще до этого лета я говорила родителям, что не хочу жить в Беларуси. Там я не была счастлива. Квартира моих родителей находится в Заводском районе Минска — это самый бедный район города. Когда выходишь из дома и идешь по улице, видишь много несчастных людей. На их лицах нет улыбок. А для меня важно жить там, где люди счастливы и улыбаются, где у людей есть цель, где они объединены.

Но эти четыре месяца многое для меня изменили. Улыбки вернулись на лица, потому что появилась надежда. Конечно, было много страшных моментов, когда мы плакали всей страной. Но появилось чувство поддержки, плеча, солидарности.

Уже семь лет я играю в Турции. Последние полтора года я присматривалась там к недвижимости, чтобы, завершив свою баскетбольную карьеру, переехать туда жить. Но поиски жилья закончились этим летом. Сейчас я не хочу жить нигде, кроме Беларуси.