Александра Герасименя: «Спортивные санкции МОК – это только начало. Мы не остановимся»

Источник материала: Салiдарнасць

Руководитель Фонда спортивной солидарности высказалась о санкциях МОК в отношении НОК Беларуси.





«Решение МОК, определенно, является историческим и беспрецедентным и навсегда войдет, как в историю Беларуси, так и в историю мирового спорта: мы добились восстановления прав спортсменов, – спортсменов, пострадавших за мирное высказывание своих политических взглядов, — написала Александра Герасименя. — Теперь спортсмены, исключенные, уволенные из сборных, смогут принять участие в мировых соревнованиях и Олимпиаде, а чиновники, наплевавшие на их права, понесут заслуженное наказание.

Исторический момент этого решения в том, что нам, Белорусскому фонду спортивной солидарности, удалось добиться принятия решения, при том, что наша организация появилась только в августе, а вся работа, переговоры с МОК заняли чуть больше 2 месяцев. Провластные чиновники заявляли, будто мы никто и не имеем никакого права говорить от лица спортсменов. Они ошиблись. И не только они.

Спортивные санкции МОК – это только начало. Мы не остановимся. Поздравляем всех с очень важной победой!» – заявила Герасименя.

7 декабря Международный олимпийский комитет ввел санкции против НОК Беларуси. Александру и Виктору Лукашенко и Дмитрию Баскову будет запрещено присутствовать на Олимпиаде и участвовать в любых мероприятиях МОК. Кроме того, МОК прекращает все выплаты НОКу Беларуси. Стипендии спортсменам будут идти напрямую.

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