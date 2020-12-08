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Александра Герасименя: «Спортивные санкции МОК – это только начало. Мы не остановимся»
08.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Руководитель Фонда спортивной солидарности высказалась о санкциях МОК в отношении НОК Беларуси.
«Решение МОК, определенно, является историческим и беспрецедентным и навсегда войдет, как в историю Беларуси, так и в историю мирового спорта: мы добились восстановления прав спортсменов, – спортсменов, пострадавших за мирное высказывание своих политических взглядов, —
Исторический момент этого решения в том, что нам, Белорусскому фонду спортивной солидарности, удалось добиться принятия решения, при том, что наша организация появилась только в августе, а вся работа, переговоры с МОК заняли чуть больше 2 месяцев. Провластные чиновники заявляли, будто мы никто и не имеем никакого права говорить от лица спортсменов. Они ошиблись. И не только они.
Спортивные санкции МОК – это только начало. Мы не остановимся. Поздравляем всех с очень важной победой!» – заявила Герасименя.
7 декабря Международный олимпийский комитет
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Руководитель Фонда спортивной солидарности высказалась о санкциях МОК в отношении НОК Беларуси.
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