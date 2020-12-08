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Александра Герасименя: спортивные санкции  МОК — это только начало

08.12.2020 09:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя прокомментировала санкции, принятые Международным олимпийским комитетом в отношении спортивных функционеров Беларуси.

Александра Герасименя: спортивные санкции  МОК — это только начало
Фото со страницы БФСС в соцсети

По ее мнению, это решение МОК «является историческим и беспрецедентным», а поэтому «навсегда войдет как в историю Беларуси, так и в историю мирового спорта».

Герасименя считает, что БФСС смог добиться восстановления  прав спортсменов, которые пострадали за мирное высказывание своих политических взглядов.

«Теперь спортсмены, исключенные, уволенные из сборных, смогут принять участие в мировых соревнованиях и Олимпиаде, а чиновники, наплевавшие на их права, понесут заслуженное наказание», — заявила руководитель фонда.

Она отметила, что за два месяца переговоров с МОК, БФСС смог донести до международного олимпийского движения факты о происходящем в Беларуси.

«Провластные чиновники заявляли, будто мы никто и не имеем никакого права говорить от лица спортсменов. Они ошиблись. И не только они. Спортивные санкции МОК — это только начало. Мы не остановимся», — резюмировала Герасименя.

 
 
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Глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя прокомментировала санкции, принятые Международным олимпийским комитетом в отн
 
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