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О каких правилах безопасности на дороге нужно помнить водителям и пешеходам зимой?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ГАИ усиливает контроль на дорогах страны. На этот раз под пристальным вниманием пешеходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Декабрь – один из самых сложных месяцев для водителей. Рано темнеет, и люди практически незаметны. Ситуацию осложняют отрицательные температуры и частые осадки. В итоге ухудшается не только видимость, но и сцепление шин с дорожным покрытием.
Чтобы предупредить трагическое развитие событий, рейдовые группы будут пресекать нарушения водителями правил проезда переходов. Под контролем и сами пешеходы. В этой связи сотрудники Госавтоинспекции напоминают о необходимости использовать фликеры в темное время суток.
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Новости Беларуси. ГАИ усиливает контроль на дорогах страны. На этот раз под пристальным вниманием пешеходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Декабрь...
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