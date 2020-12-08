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МОК отстранил Лукашенко и НОК Беларуси от Олимпийских игр

08.12.2020 09:23 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

По мнению МОК, нынешнее руководство НОК Беларуси не защищает спортсменов от политической дискриминации».

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отстранить членов исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси во главе с находящимся у власти в стране Александром Лукашенко от Олимпийских игр и других мероприятий организации. Об этом сообщилна пресс-конференции президент МОК Томас Бах. 

В посещении Олимпийских игр будет отказано и сыну Лукашенко Виктору, являющемуся первым вице-президентом НОК.

Помимо этого, МОК замораживает финансирование белорусского комитета, за исключением средств на подготовку спортсменов к Олимпийским играм в Токио в 2021 году, и зимним играм 2022 года в Пекине. 

В то же время Бах отметил, что любые обсуждения с НОК касательно проведения в стране будущих мероприятий МОК должны быть приостановлены. Изначально планировалось, что Беларусь будет одной из стран-хозяек Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года.

Напомним, в августе более 1,5 тысячи белорусских спортсменов подписали открытое письмо с требованием остановить насилие в стране и провести новые, честные выборы.

5 октября более двух десятков белорусских атлетов, входящих в Свободное объединение спортсменов Беларуси, направили в Международный олимпийский комитет письмо, в котором говорилось, что НОК Беларуси нарушил принципы Олимпийской хартии и что многие белорусские атлеты "подвергались пыткам, избиениям и арестам".

На спортсменов, которые "не приемлют политику официальных властей и выступают против насилия", оказывается психологическое давление со стороны НОК и министерства спорта Беларуси, указали авторы обращения. 

Телеграмм-канал «Пул первого» ответил на санкции МОК весьма своеобразно. По сути, ответ можно было бы сформулировать двумя словами: «сами дураки».

«Бах! Уважаемый Томас! Вы сами так решили или Вас попросили? Судя по этому видео (на котором теплое общение сразу с двумя Лукашенко и даже медаль первому) скорее второе. Кстати, Бах переизбирается на новый срок главы МОК. Но вот незадачка. Его заявка на президентское кресло - единственная. То есть выборы (после токийской Олимпиады) пройдут на безальтернативной основе. Как написал об этой ситуации один спортивный ресурс: «Ситуация, конечно, тревожная. Плоха та фирма, которой никто не рвется руководить». Когда Баха избирали в 2013-м, у него было пять конкурентов со всего мира!», - написал телеграмм-канал «Пул Первого».

 
 
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По мнению МОК, нынешнее руководство НОК Беларуси не защищает спортсменов от политической дискриминации».
 
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