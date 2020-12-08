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Оказывается, многие мировые хиты придумали шведы. Угадайте, что они сочинили: тест
Источник материала: Tut.by
Оказывается, за многими мировыми хитами стоят шведы. Например, песни их сочинения исполняют Бритни Спирс, Кэтти Перри и Джастин Тимберлейк. Сможете ли вы распознать, какие именно композиции придуманы шведами? Пройдите непростой меломанский тест, который мы сделали вместе со
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Пройдите наш тест о хитах и угадайте, какие из них написали авторы из Швеции. *Партнерский материал
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