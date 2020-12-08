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Cyberpunk 2077 ругают за баги и хвалят за все остальное
Источник материала: Onliner
В сети появились первые рецензии на Cyberpunk 2077. На момент публикации этого материала средний рейтинг игры на агрегаторе
Обозреватели хвалят насыщенный и живой мир со своей атмосферой, которая отличается от киберпанковского боевика Deus Ex. Также некоторые критики отмечают, что открытый мир выполнен на совершенно новом для видеоигр уровне, и это делает Cyberpunk 2077 тем самым «некстгеном». Помимо этого, журналисты положительно отзываются о постановке миссий и ролевой системе.
А вот к технической стороне много вопросов. Уже известно, что Cyberpunk 2077 в день выхода получит патч размером 43,5 ГБ, и он должен сильно улучшить ситуацию. Сейчас же критики называют игру «феноменально забагованной». Патчи для пресс-версии тоже выходили, однако, похоже, они не особо исправляли положение дел.
Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря на компьютерах и приставках.
825 ГБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте 1 игра
500 ГБ, разрешение игр - Full HD (1080p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
1 ТБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
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В сети появились первые рецензии на Cyberpunk 2077. На момент публикации этого материала средний рейтинг игры на агрегаторе Metacritic составляет 91% на основе 44 обзоров,...
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