Cyberpunk 2077 ругают за баги и хвалят за все остальное

Источник материала: Onliner

В сети появились первые рецензии на Cyberpunk 2077. На момент публикации этого материала средний рейтинг игры на агрегаторе Metacritic составляет 91% на основе 44 обзоров, причем 42 из них — положительные.

Обозреватели хвалят насыщенный и живой мир со своей атмосферой, которая отличается от киберпанковского боевика Deus Ex. Также некоторые критики отмечают, что открытый мир выполнен на совершенно новом для видеоигр уровне, и это делает Cyberpunk 2077 тем самым «некстгеном». Помимо этого, журналисты положительно отзываются о постановке миссий и ролевой системе.

А вот к технической стороне много вопросов. Уже известно, что Cyberpunk 2077 в день выхода получит патч размером 43,5 ГБ, и он должен сильно улучшить ситуацию. Сейчас же критики называют игру «феноменально забагованной». Патчи для пресс-версии тоже выходили, однако, похоже, они не особо исправляли положение дел.

Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря на компьютерах и приставках.