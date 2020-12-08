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Авария на проспекте Независимости: пробка уже до въезда в город

08.12.2020 09:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наш читатель сообщил в чат-бот Onliner о серьезной аварии, которая произошла сегодня утром на проспекте Независимости, в районе станции метро «Уручье». По его словам, оказались заблокированы сразу три полосы по направлению к центру города.

ДТП привело к образованию серьезного затора, который уже, судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», растянулся до самого въезда в Минск.

При этом на участке проспекта, где случилась авария, есть местный проезд, который можно использовать в качестве альтернативного варианта для того, чтобы проехать. Но, во-первых, заранее нужно все спланировать и вовремя поехать на съезд, во-вторых, его пропускная способность относительно невелика, учитывая большое количество общественного транспорта там и припаркованные вдоль края проезжей части машины.

В остальном ситуация в столице относительно спокойная. «Яндекс.Карты» сообщают о 4-балльных пробках, некоторые затруднения наблюдаются на дорогах в центральной части города.

(будет дополнено)

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Наш читатель сообщил в чат-бот Onliner о серьезной аварии, которая произошла сегодня утром на проспекте Независимости, в районе станции метро «Уручье». По его словам,...
 
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