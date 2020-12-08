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Что поможет при усталости после COVID-19? Рассказывает эксперт

08.12.2020 09:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что поможет при усталости после COVID-19? Рассказывает эксперт

Генеральный секретарь итальянской Федерации врачей общей практики (Fimmg) Сильвестро Скотти поделился советами для восстановления и избавления от усталости после COVID-19. Об этом он рассказал РИА «Новости».

По его словам, 200 тысяч из 700 тысяч зараженных, которые находятся на домашней изоляции, испытывают последствия болезни.

Для преодоления усталости врач рекомендует больше двигаться, еще находясь дома.

Фото: depositphotos

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Генеральный секретарь итальянской Федерации врачей общей практики (Fimmg) Сильвестро Скотти поделился советами для восстановления и избавления от усталости после...
 
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