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Стало известно, с кем сыграют белорусские футболисты на матчах квалификации чемпионата мира
Источник материала: ОНТ
Сборная Беларуси по футболу узнала соперников по квалификации чемпионата мира 2022-го года среди европейских команд.
Жеребьёвка отборочных матчей турнира прошла в Цюрихе. Команда Михаила Мархеля попала в группу Е. Соперники белорусов по отбору – сборные Бельгии, Уэльса, Чехии и Эстонии. Из группы на чемпионат мира напрямую попадает победитель, команда занявшая второе место сыграет в стыковых матчах. Планетарное первенство пройдёт с ноября по декабрь 2022-го года в Катаре.
Фото: AFP
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Сборная Беларуси по футболу узнала соперников по квалификации чемпионата мира 2022-го года среди европейских команд. Жеребьёвка отборочных матчей турнира прошла в...
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