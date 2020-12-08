Стало известно, с кем сыграют белорусские футболисты на матчах квалификации чемпионата мира

Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по футболу узнала соперников по квалификации чемпионата мира 2022-го года среди европейских команд.

Жеребьёвка отборочных матчей турнира прошла в Цюрихе. Команда Михаила Мархеля попала в группу Е. Соперники белорусов по отбору – сборные Бельгии, Уэльса, Чехии и Эстонии. Из группы на чемпионат мира напрямую попадает победитель, команда занявшая второе место сыграет в стыковых матчах. Планетарное первенство пройдёт с ноября по декабрь 2022-го года в Катаре.

Фото: AFP

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