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Вспышка неизвестного заболевания в Индии: названа предполагаемая причина

08.12.2020 09:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вспышка неизвестного заболевания в Индии: названа предполагаемая причина

Индийские специалисты отмечают вспышку неизвестного заболевания. Об этом пишет местное агентство PTI.

Есть предположение экспертов, что более 300 человек могли отравиться средством от комаров. Однако официально причина пока не называется. Возбудитель не найден. Один человек умер, сообщает РИА «Новости».

На данный момент свыше 180 человек уже выписаны, около 160 проходят лечение.

Чрезвычайная ситуация зафиксирована медиками в прошлые выходные в городе Элуру (штат Андхра-Прадеш). За один день были госпитализированы свыше 300 человек, что за болезнь их одолела – определить не удалось. Их мучило множество симптомов – от тошноты до припадков и потери сознания. Сообщается, что тесты не выявили у них COVID-19.

 

Фото Sudipta Das / Keystone Press Agency

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Индийские специалисты отмечают вспышку неизвестного заболевания. Об этом пишет местное агентство PTI. Есть предположение экспертов, что более 300 человек могли...
 
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