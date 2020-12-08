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Начисление пенсий, вопросы ЖКХ и трудовые споры: общественные приемные продолжают работу

08.12.2020 09:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Начисление пенсий, вопросы ЖКХ и трудовые споры: общественные приемные продолжают работу

Общественные приёмные продолжают работу. Сегодня всех желающих выслушают в Белыничском, Климовичском, Краснопольском, Хотимском районах.

Вопросы и предложения можно изложить лично и по телефону. Чаще люди обращаются с проблемами: начисление пенсий, жалобы на состояние дорог и трудовые споры. Как правило, удаётся помочь в оперативные сроки. В любом случае, обращения берут на контроль и досконально изучают в профильных ведомствах. Наиболее важные и актуальные предложения включат в повестку Всебелорусского народного собрания.

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Общественные приёмные продолжают работу. Сегодня всех желающих выслушают в Белыничском, Климовичском, Краснопольском, Хотимском районах. Вопросы и предложения...
 
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