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В полдень в Армении истекает срок ультиматума Пашиняну от оппозиции– он должен уйти в отставку

08.12.2020 09:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В полдень в Армении истекает срок ультиматума Пашиняну от оппозиции– он должен уйти в отставку

Массовые беспорядки вновь назревают в Армении. Сегодня в полдень истекает срок ультиматума, который оппозиция выдвинула премьер-министру Николу Пашиняну – он должен уйти в отставку.

В противном случае по всей Армении начнутся акции гражданского неповиновения, предупредили представители оппозиции. Служба Национальной безопасности Армении призывает не поддаваться на провокации, проявлять гражданскую ответственность, воздерживаться от призывов к насилию и ненависти, которые звучат сейчас ежедневно. Полиция готовится к уличному противостоянию. Протесты в Армении продолжаются уже больше месяца. Оппозиция обвиняет премьера в экономических и социальных проблемах страны. Также волна недовольства поднялась и в связи с подписанием соглашения по Нагорному Карабаху, отдельные политические силы назвали это предательством и полной капитуляцией Еревана.   

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Массовые беспорядки вновь назревают в Армении. Сегодня в полдень истекает срок ультиматума, который оппозиция выдвинула премьер-министру Николу Пашиняну – он...
 
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