Цепкало отверг участие своих представителей в профанации Воскресенского

Источник материала: АФН

Экс-директор ПВТ Валерий Цепкало опровергает участие своих представителей в круглом столе, анонсированном на 8 декабря сексотом Юрием Воскресенским.

«Власть пытается имитировать фейковые переговоры с участием людей, которые никого не представляют. Не представляют они ни штаб Бабарико, ни штаб Тихановского, ни мой штаб», - заявил Цепкало в соцсетях.

«Как заявлялось мной не однократно, не может быть и речи о начале переговоров с действующей администрацией Республики Беларусь. Исходя из этого, информацию, об участии представителей Штаба Цепкало в каких-либо переговорах, требуется считать недостоверной», - добавил он.

«В моей инициативной группе было 860 человек. Если теперь кто-то, называет себя представителем штаба и участвует в каких-то там нелепых переговорах, то представляет он только исключительно себя. Я не приемлю никаких переговоров террористами, захватившими власть», - заключил Цепкало.

Как сообщалось, участие в круглом столе Воскресенского намерен принять экс-юрист экс-штаба Цепкало Сергей Хасаян. Кроме того, непосредственное отношение к этому мероприятию имеет экс-руководитель избирательного штаба Цепкало Андрей Ланкин.