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Канопацкая отказалась от участия в «круглом столе» Воскресенского
Источник материала: АФН
Экс-депутат и экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая отказалась от участия в очередном круглом столе, организованном сексотом Юрием Воскресенским 8 декабря.
Об этом в facebook сообщил Игорь Ляльков, руководивший избирательным штабом Канопацкой на прошедших выборах.
Ляльков также сообщил, что приглашение на круглый стол поступило от г-на Ланкина, бывшего руководителя избирательного штаба Валерия Цепкало.
«І я Ганну цалкам разумею. І падтрымліваю. Бо Луку трэба скідваць, а ня хнёй займацца», - прокомментировал Ляльков решение Канопацкой.
Между тем, участие в «диалоге» намерен принять Сергей Хасаян, который представляется как юрист избирательного штаба Валерия Цепкало.
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Экс-депутат и экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая отказалась от участия в очередном круглом столе, организованном сексотом Юрием Воскресенским 8 декабря.
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