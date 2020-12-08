Канопацкая отказалась от участия в «круглом столе» Воскресенского

Источник материала: АФН

Экс-депутат и экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая отказалась от участия в очередном круглом столе, организованном сексотом Юрием Воскресенским 8 декабря.

Об этом в facebook сообщил Игорь Ляльков, руководивший избирательным штабом Канопацкой на прошедших выборах.

Ляльков также сообщил, что приглашение на круглый стол поступило от г-на Ланкина, бывшего руководителя избирательного штаба Валерия Цепкало.

«І я Ганну цалкам разумею. І падтрымліваю. Бо Луку трэба скідваць, а ня хнёй займацца», - прокомментировал Ляльков решение Канопацкой.

Между тем, участие в «диалоге» намерен принять Сергей Хасаян, который представляется как юрист избирательного штаба Валерия Цепкало.