Конституционный суд Молдовы приостановил переход спецслужбы под контроль парламента

Источник материала: АФН

Конституционный суд Молдовы приостановил действие поправок к закону «О СИБе», которые вернули Службу информации и безопасности (СИБ) под контроль парламента.

КС принял к рассмотрению обращение депутата от партии «Действие и солидарность» (PAS) Сергея Литвиненко. Он отметил, что принятые парламентом поправки противоречат Конституции. Также он подчеркнул, что сторонники введения поправок недостаточно аргументировали свою позицию о необходимости перевести СИБ под контроль парламента, сообщают молдавские СМИ.

КС решил приостановить поправки к закону «О СИБе», до тех пор пока не примет окончательное решение. КС также отметил, что 4 декабря обратился в парламент о принятии поправок к закону, однако, депутаты не ответили на запрос.

«КС отметил, что действие поправок необходимо приостановить, чтобы избежать урона и негативных последствий для конституционного решения», — подчеркнули в решении Конституционного суда.

Напомним, что 3 декабря депутаты от Партии социалистов, от партии «Шор» и платформы Pentru Moldova одобрили законопроекты о бюджетно-налоговой политике, бюджете медицинского и соцстрахования, перехода СИБ под руководства парламента и другие, несмотря на сопротивление оппозиции.