ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конституционный суд Молдовы приостановил переход спецслужбы под контроль парламента

08.12.2020 09:51 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Конституционный суд Молдовы приостановил действие поправок к закону «О СИБе», которые вернули Службу информации и безопасности (СИБ) под контроль парламента.

КС принял к рассмотрению обращение депутата от партии «Действие и солидарность» (PAS) Сергея Литвиненко. Он отметил, что принятые парламентом поправки противоречат Конституции. Также он подчеркнул, что сторонники введения поправок недостаточно аргументировали свою позицию о необходимости перевести СИБ под контроль парламента, сообщают молдавские СМИ.

КС решил приостановить поправки к закону «О СИБе», до тех пор пока не примет окончательное решение. КС также отметил, что 4 декабря обратился в парламент о принятии поправок к закону, однако, депутаты не ответили на запрос.

«КС отметил, что действие поправок необходимо приостановить, чтобы избежать урона и негативных последствий для конституционного решения», — подчеркнули в решении Конституционного суда.

Напомним, что 3 декабря депутаты от Партии социалистов, от партии «Шор» и платформы Pentru Moldova одобрили законопроекты о бюджетно-налоговой политике, бюджете медицинского и соцстрахования, перехода СИБ под руководства парламента и другие, несмотря на сопротивление оппозиции.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конституционный суд Молдовы приостановил действие поправок к закону «О СИБе», которые вернули Службу информации и безопасности (СИБ) под контроль парламента.
 
Новости дня
Новости разные
 
Историческое решение — Герасименя о санкциях МОК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика