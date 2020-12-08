К чему приведет требование Лукашенко всех трудоустроить









На начало октября фактический уровень безработицы составил 4%. Если в численном выражении, то это больше 205 тысяч человек.





FINANCE.TUT.BY спросил у эксперта, стоит ли всех трудоустраивать, есть ли в принципе такая возможность и к чему это может привести. спросил у эксперта, стоит ли всех трудоустраивать, есть ли в принципе такая возможность и к чему это может привести.





По мнению старшего научного сотрудника BEROC Льва Львовского, решение контролировать цены не только на продукты первой необходимости, разговоры о тунеядцах и о том, что нам срочно необходимо всех трудоустроить, — это новая попытка в ручном режиме руководить всей экономикой.





Эксперт отмечает, что если власти очень захотят, то всех трудоустроить вполне может получиться. Другой вопрос — надо ли это.





— Ответ современной экономики — нет, не надо. Это приведет к уменьшению производительности труда, к еще большему спаду экономического роста. Почему существует безработица? Потому что это явление естественно для любой развитой экономики. Есть два вида безработицы: циклическая — это когда люди, которые в идеальном мире должны были бы иметь работу, ее не имеют, это негативное явление, и естественная безработица. Мы живем не в первобытном обществе, и 90% белорусов — это не крестьяне, которые сеют пшеницу и картошку. В более примитивных экономиках вот этой естественной безработицы нет. Все, у кого есть руки и ноги, работают, к примеру, в поле. В более развитых экономиках, в том числе и белорусской, многие люди имеют высшее образование, имеют квалификацию в какой-то определенной сфере. Они выбирают себе работу, которая им нравится и которой они хотят заниматься. Они не идут устраиваться в первое попавшееся место, а ищут то, где они будут приносить наибольшую пользу себе и обществу, — поясняет Лев Львовский.





Он приводит пример с айтишником, которого уволили с работы и он находится в поиске нового места. «Есть вакансия в «МакДональдсе», и он может устроиться туда. Но в этом случае лучше поискать лишний месяц-два, чтобы устроиться и делать то, что ты хорошо умеешь. Это выгоднее и экономике, потому что человек будет больше зарабатывать и, соответственно, платить большие налоги, больше потреблять, и самому человеку, потому что он устроится на более высокооплачиваемую работу».





— Александр Лукашенко, видимо, не знает о таком явлении, как естественная безработица. Поэтому ему кажется, что если, скажем, 5% населения временно находится без работы, то это плохо. На самом деле это абсолютно нормально, — говорит эксперт.





По его словам, даже с учетом активного увольнения работников организациями и предприятиями в последнее время это не сильно повлияло на уровень безработицы, она у нас все равно остается в пределах естественной.





— Если посмотреть статистику в разных странах, безработица от 4 до 6%, то есть естественная, считается абсолютно нормальной. И в таком случае страны не говорят о том, что у них высокий уровень безработицы. Плохо — это когда уровень безработицы начинает превышать естественную, то есть к ней добавляется еще и циклическая, — продолжает Лев Львовский. — Попытка трудоустроить всех в обязательном порядке, найти им рабочие места, означает то, что люди будут заниматься тем, что им не подходит. Либо это будут какие-то лишние люди на заводах, либо это будут люди немотивированные к труду, которых заставили устроиться на данную позицию. Естественно, они будут менее продуктивными, менее производительными, чем те люди, которые до этого устроились на эту работу по собственному желанию. Соответственно, средняя эффективность труда тоже снизится.



