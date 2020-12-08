Гимнастка Станюта — о протестующих за решёткой









"Мне порой становится стыдно, что я сплю в удобной кровати, в то время как многие ютятся в холодной камере...".





В Беларуси за последние четыре месяца побывало за решёткой более 31 тысячи человек (а среди них и известные спортсмены), полторы сотни признаны политзаключёнными.





"Грустно, что я выбираю, что могу поесть, а некоторые мечтают о передачке... аппетит сразу исчезает и у меня..., — продолжает Станюта. — Внезапно накрывает чувство неловкости, когда я просто иду по городу, смотрю на солнце, а люди ждут небольших прогулок и так, как показывает практика, их могут и не дождаться...".

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Мелитина Станюта — правнучка знаменитой белорусской актрисы Стефании Станюты, многократный призёр чемпионатов мира в Европы, заслуженный мастер спорта Беларуси. О завершении карьеры гимнастки объявила четыре года назад.