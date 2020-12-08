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Для тех, кто не сможет присутствовать. Церемонию принятия военной присяги в Печах будут транслировать онлайн
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В присутствии родных, но с мерами предосторожности. 12 декабря в Вооруженных Силах страны состоится церемония принятия военной присяги новым пополнением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В связи с непростой эпидемической ситуацией родственники и друзья новобранцев, которые планируют разделить с ними торжественный момент, должны будут строго соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. А близким военнослужащих, не уверенным в состоянии своего здоровья, лучше и вовсе отложить визит в воинскую часть.
Для тех, кто не сможет лично присутствовать на церемонии, организуют ее онлайн-трансляцию.
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Для тех, кто не сможет присутствовать. Церемонию принятия военной присяги в Печах будут транслировать онлайн
Новости Беларуси. В присутствии родных, но с мерами предосторожности. 12 декабря в Вооруженных Силах страны состоится церемония принятия военной присяги новым...
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