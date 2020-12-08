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Для тех, кто не сможет присутствовать. Церемонию принятия военной присяги в Печах будут транслировать онлайн

08.12.2020 09:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В присутствии родных, но с мерами предосторожности. 12 декабря в Вооруженных Силах страны состоится церемония принятия военной присяги новым пополнением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для тех, кто не сможет присутствовать. Церемонию принятия военной присяги в Печах будут транслировать онлайн

В связи с непростой эпидемической ситуацией родственники и друзья новобранцев, которые планируют разделить с ними торжественный момент, должны будут строго соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. А близким военнослужащих, не уверенным в состоянии своего здоровья, лучше и вовсе отложить визит в воинскую часть.

Для тех, кто не сможет присутствовать. Церемонию принятия военной присяги в Печах будут транслировать онлайн

Для тех, кто не сможет лично присутствовать на церемонии, организуют ее онлайн-трансляцию.

Она будет вестись из самого массового места принятия присяги – учебного центра в Печах под Борисовом.

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Новости Беларуси. В присутствии родных, но с мерами предосторожности. 12 декабря в Вооруженных Силах страны состоится церемония принятия военной присяги новым...
 
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