ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тихановская жестко прошлась по Лукашенко

08.12.2020 09:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская жестко ответила Александру Лукашенко.

Тихановская жестко прошлась по Лукашенко

Накануне он на совещании по работе экономики заявил, что  необходимо «немедленно поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся и заставить их работать».

Как отметила Тихановская, «главный тунеядец в Беларуси — это Александр Лукашенко».

«Каждую неделю его «самозанятость» приносит стране миллионные убытки. Каждую неделю из-за него увольняют честных людей и разоряют честные бизнесы. Каждую неделю из-за него белорусы вынуждены покидать страну и вывозить свои компании, потому что иногда это единственный способ выполнять работу и зарабатывать», — подчеркнула политик.

Она уверена, что «Лукашенко должен уйти и дать людям возможность работать в своей стране».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская жестко ответила Александру Лукашенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Cyberpunk 2077 ругают за баги и хвалят за все остальное
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика