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«Танцы минус» посвятили песню Роману Бондаренко: «Он просто встал и просто вышел»

08.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Вячеслав Петкун написал проникновенную песню «За шагом шаг», за которую питерского музыканта благодарят тысячи белорусов.

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Вячеслав Петкун написал проникновенную песню «За шагом шаг», за которую питерского музыканта благодарят тысячи белорусов.
 
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