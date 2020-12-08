|
«Танцы минус» посвятили песню Роману Бондаренко: «Он просто встал и просто вышел»
08.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Вячеслав Петкун написал проникновенную песню «За шагом шаг», за которую питерского музыканта благодарят тысячи белорусов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вячеслав Петкун написал проникновенную песню «За шагом шаг», за которую питерского музыканта благодарят тысячи белорусов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)