СК завершил расследование дела о блокировании улицы Притыцкого в ночь на 11 августа

Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование дела о перекрытии улицы Притыцкого в Минске. Об этом сообщили в Следственном комитете.





По данным следствия, в ночь с 10 на 11 августа в ходе несанкционированного массового мероприятия несколько человек вышли на проезжую часть улицы Притыцкого. Они выкрикивали лозунги, хлопали, а также блокировали движение камнями и другими предметами. После чего молодые люди скрылись.

По подозрению в совершении преступления задержали 25-летнего жителя Могилевской области. В ходе допроса он не смог пояснить причину своего поступка.





— Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 342 (Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта и предприятий) УК Беларуси и применена мера пресечения в виде заключения под стражу, — проинформировали в СК.