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СК завершил расследование по делу о перекрытии улицы Притыцкого: обвинение предъявлено 25-летнему парню
Источник материала: Onliner
Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела по факту перекрытия улицы Притыцкого в Минске. «В ночь с 10 по 11 августа в ходе несанкционированного массового мероприятия несколько человек вышли на проезжую часть улицы Притыцкого в Минске. Они выкрикивали лозунги, хлопали руками, блокировали движение камнями и другими предметами. После чего они скрылись», — сообщили в СК.
По подозрению в совершении преступления был задержан 25-летний житель Могилевской области.
«В ходе допроса он так и не смог пояснить причину своего поступка», — отметили в Следственном комитете.
Молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — «Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта и предприятий». К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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СК завершил расследование по делу о перекрытии улицы Притыцкого: обвинение предъявлено 25-летнему парню
Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела по факту перекрытия улицы Притыцкого в Минске. «В ночь с 10 по 11 августа в ходе...
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