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Будет как с «Тамбазом»? Силовики проверяют компанию-застройщика ЖК «Грушевский Посад»

08.12.2020 10:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Строительство жилого комплекса «Грушевский Посад» приостановили 31 марта. Первые две секции должны были ввести в эксплуатацию еще в конце июля 2019-го, однако сейчас они готовы примерно на 90%. На третьем стройка остановилась, дом №4 вообще не начат. Как сообщает агентство «Минск-Новости», сейчас застройщика объекта — компанию «Жилстройкомплект» — проверяют силовики.

Известно, что владелец компании-застройщика находится за границей. Он неоднократно заверял, что стройка будет возобновлена, но дело с мертвой точки не сдвинулось. Для разрешения ситуации Мингорисполком обратился в Комитет государственного контроля и силовые структуры.

 В настоящее время правоохранительные органы осуществляют проверку компании «Жилстройкомплект» на предмет противоправной деятельности общества при возведении объекта жилищного строительства, — прокомментировали в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома.  После подведения ее итогов будет определен дальнейший механизм завершения строительства объекта.

По информации «Минск-Новостей», как и в случае с «Тамбазом», речь, вероятнее всего, будет идти о смене заказчика и достройке комплекса силами государственных предприятий. Такое решение может быть принято на основании соответствующего указа президента. Пока этот объект остается в режиме ожидания.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Строительство жилого комплекса «Грушевский Посад» приостановили 31 марта. Первые две секции должны были ввести в эксплуатацию еще в конце июля 2019-го, однако сейчас...
 
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