Контроль цен и импорта, кредиты на белорусские услуги и товары. Премьер объяснил, в чем выразится социальная ориентация экономики

Источник материала: Onliner

Вчера на совещании у Александра Лукашенко рассматривали работу экономики в 2020 году и варианты развития страны на 2021-й. После встречи премьер Роман Головченко сказал, что «в целом пакет документов на следующий год одобрен». И уточнил, что прогноз развития будет иметь социальный характер, сообщает пресс-служба Совмина. Что это значит?

Заявленную социальную ориентацию Роман Головченко обосновал так: «Это очень важно в непростую турбулентную эпоху, которая затронула не только Беларусь, но и в целом весь мир, он переживает очень серьезный кризис. Мы наблюдали ряд шоков для экономики в этом году, и пока нет уверенности, что в следующем году ситуация в мировой экономике значительно улучшится. Мы исходим из того, что определенная турбулентность и на рынках будет присутствовать, и кризис спроса будет продолжаться. Поэтому правительство готовится действовать в сложных условиях. Ключевая задача — не только не допустить падения жизненного уровня, но и увеличить реальные доходы населения, жестко контролировать цены, импорт, но делать это экономическими методами, не запретительными, а наоборот — делать те программы, которые позволят сделать отечественные товары более привлекательными с точки зрения их приобретения».

Например, предлагается рассмотреть возможность кредитования товаров и услуг. В частности — отдыха в отечественных санаториях. Головченко привел аналогию — что-то похожее было при реализации программы кредитования покупки белорусских Geely.

Инфляция на будущий год установлена в размере не более 5%. Темп роста ВВП — 101,8%, и Роман Головченко считает этот показатель достаточно напряженным на фоне прогнозируемого весьма незначительного (до 1%) снижения ВВП по итогам этого года. В других странах, в частности России и странах Евросоюза, падение ВВП ожидается на уровне 4—9%.

Премьер-министр также сообщил, что правительство хочет распространить бюджетную поддержку экспорта на небольшие предприятия: «Экспорт для нашей экономики — это фактически условие выживания, потому что сейчас как никогда все борются за рынки. Поэтому экспорт, продажи — это одно из основных направлений, на котором мы концентрируем внимание и соответствующе адаптируем систему поддержки экспорта, в первую очередь финансовую».

По его словам, подготовлены предложения по упрощению экспортного кредитования и страхования, чтобы как можно больше субъектов хозяйствования могли воспользоваться инструментами бюджетной поддержки. «Сейчас у нас установлен достаточно высокий порог: надо иметь контракт как минимум на $200 тыс., чтобы претендовать на получение экспортного кредитования. Но есть много предприятий, которые имеют более мелкие контракты, и они тоже заслуживают, чтобы государство помогало им в экспорте», — уточнил Роман Головченко.

Он рассчитывает, что в ближайшее время эти документы будут одобрены и государство сможет более активно финансировать экспорт малых организаций. Добавил: «Правительство ставит задачу существенно переформатировать определенные институты развития, одним из элементов которых является поддержка экспортеров не только финансово, но и институционально. Мы ставим задачу фактически создания полноценного экспортного агентства, которое будет заниматься всем спектром вопросов поддержки экспортеров».