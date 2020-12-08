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Где в Минске можно покататься на коньках и лыжах?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси уже настоящий зимний минус – на этой неделе синоптики обещают до 14 мороза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А это значит, что пришло время заливать катки под открытым небом.
Катки и хоккейные коробки разместятся во всех районах города. Кроме того, в этом зимнем сезоне будут доступны 16 лыжных трасс. Места для них также определены. Сейчас ведется работа по заготовке снега.
В частности, на лыжероллерной трассе в Веснянке активно работают снежные пушки, поэтому уже к выходным трасса может открыться для любителей лыжного спорта.
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Новости Беларуси. В Беларуси уже настоящий зимний минус – на этой неделе синоптики обещают до 14 мороза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А это значит,...
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