Источник материала: Хартия'97

Ядерная бомба для режима Лукашенко 8.12.2020, 10:10

Денег у диктатора осталось на очень короткое время.

Экономист Алесь Алехнович рассказал kyky.org , сколько миллионов уже потерял режим, почему даже Кремль не будет спасать «власть» и что станет «ядерной бомбой» для режима Лукашенко.

Часть первая. На сколько месяцев хватит копилки Лукашенко

KYKY: На сколько по шкале от 1 до 10 сейчас все плохо у белорусской экономики?

Алесь Алехнович: На тройку. Судя по количеству «запасов» – золотовалютных резервов и так далее – денег у режима осталось на 4-6 месяцев. Новых кредитов, вероятно, этой «власти» уже никто не даст.

KYKY: А если «власть» сменится до того, как экономика обрушится до единицы?

А.А.: В таком случае нас ждет быстрое падение – оно будет в любом случае. Когда случается революция, даже эволюционным путем, в экономике неизбежно начинаются серьезные структурные изменения, как и в обществе в целом. В коротком промежутке времени, наверное, вся экономика Беларуси немного потеряет, когда сменится власть.

Лучший пример короткой рецессии – Польша в 89-м. Но надо понимать, что в то время эта страна была полностью социалистической экономикой. Беларусь сегодня на 50% состоит из частного рынка, у нее есть отличный человеческий ресурс. Так что если в Польши рецессия длилась 1,5-2 года, в Беларуси, возможно, она займет всего полгода.

Повторюсь, все зависит от того, когда придет новая власть. Если бы это случилось завтра и благодаря переговорам, а не кровопролитию, наверное, экономические последствия были бы минимальны. Мы могли бы быстро заручиться поддержкой Востока и Запада и стабилизировать экономику. Чтобы люди по-прежнему получали свою зарплату, а беларуский рубль не падал, а укреплялся. Думаю, в таком сценарии зарплаты могли бы даже вырасти в валюте довольно быстро.

KYKY: «Власть» убивает частный бизнес – многие рестораторы уже вынужденно закрыли свои проекты. Если большинство частников в ближайшее время самоликвидируются или их ликвидируют, что будет?

А.А.: Нельзя сказать, что отъезд одного конкретного или нескольких бизнесменов принесет крах. Точно также нельзя сказать, что нынешняя эмиграция – большой урон для экономики. Из страны уехало около 10 тысяч белорусов – это не масштабная демографическая и бизнес-потеря. Пока в основном закрываются некоторые малые и средние бизнесы. Люди все еще стараются остаться и добиться перемен. Но когда в Беларуси закроется EPAM и Wargaming – это будет серьезнейший удар по всей экономике.

Есть другие примеры, которые как раз показывают действительную потерю для нашей экономики, которую можно «пощупать» прямо сейчас. Еще в конце июня, до выборов, министерство финансов одолжило у международных инвесторов 1 миллиард 250 миллионов долларов – выпустило еврооблигации сроком на 5 и на 10 лет. В среднем брали в долг под 6% годовых в долларах. Для сравнения, Польша берет в долг в национальной валюте приблизительно под чуть выше 0%, а в евро иногда даже по отрицательной ставке.

KYKY: Давайте уточним, Беларусь всегда «брала в долг» у мира под высокие проценты, это не связано с политикой и кризисом.

А.А.: Так и есть. Раньше процент от международных инвесторов был даже больше – 7-8%. Только от России и Китая мы брали в долг под меньшие проценты.

Так вот, взял Минфин 1 миллиард 250 миллионов еще в спокойное время, чтобы, в том числе, нарастить золотовалютные резервы, помочь госпредприятиям в пандемию и так далее. Но после выборов на валютном рынке начался ажиотаж, и Нацбанк был вынужден использовать золотовалютные резервы для поддержания беларуского рубля. В августе золотовалютные резервы сократились на 1 миллиард 400 миллионов долларов. И из этих денег только небольшая часть пошла на оплату долга.

Ситуация выглядит так: мы берем очень дорогие долги и за три недели фактически выбрасываем их в мусорку. Нам эти деньги еще выплачивать 5 и 10 лет, но мы их тратим за три недели из-за бессмысленной политики «властей».

KYKY: Это же почти столько же, сколько Лукашенко выторговал в Сочи!

А.А.: Вот именно. И то, в Беларусь передали только треть российского кредита – полмиллиарда, которые сразу же ушли на оплату долга перед «Газпромом» за поставку газа. В таких условиях, когда деньги тратятся бездумно, а «власть» зациклена на репрессиях, не может не быть экономического кризиса. При нынешнем правителе экономика не выживет.

KYKY: Я как раз хотела спросить, насколько прямо сейчас режим спасают полтора миллиарда, которые дал Путин.

А.А.: Давайте только будем говорить, что деньги Лукашенко дал не Путин, а Россия.

KYKY: Не думаю, что решение о кредите принимал глава Краснодарского края.

А.А.: Это так, но, тем не менее, деньги идут из госбюджета России. Человек не достает их из собственных штанов.

Сперва полтора миллиарда для Лукашенко были настоящей победой. Он вышел со встречи в Сочи и гордо заявил, что Россия нас поддержит. Но позже оказалось, что, во-первых, лишь миллиард этих денег будет от России, еще полмиллиарда даст ЕФСР (Евразийский фонд стабилизации и развития). Во-вторых, основная часть кредита от России придет в российских рублях. Что Беларусь не очень спасает, так как наш госдолг, в основном, в долларах, и рубли еще придется где-то поменять. В третьих, первые полмиллиарда мы получили только через два месяца после начала политического кризиса. Второй транш, еще полмиллиарда, должны выдать до конца года. А третий – только в 2021-м.

Вот вроде бы полтора миллиарда долларов, но на самом деле это не такие большие деньги для Беларуси. Скорее, это больше имиджевая история – для Лукашенко было важно показать, что у него еще есть кредитор.

Смотрите, каждый год наш госсектор тратит до четырех миллиардов долларов на погашение и обслуживание госдолга. Получается, ежеквартально «уходит» миллиард долларов.

Мы получили от России полмиллиарда в сентябре. До конца года нужно будет заплатить миллиард, и еще миллиард – в первом квартале 2021-го.

То есть к моменту, когда мы получим все полтора миллиарда российских денег, нам нужно будет выплатить уже два миллиарда. Ну, вот и думайте, насколько денег «от Путина» хватает.

И это я сказал только про обслуживание госдолга. Есть еще большие долги госпредприятий. Последние тоже закрывает государство, иначе заводы просто лягут, у них нет возможности платить. Плюс уже есть дефицит бюджета – за первые 9 месяцев 2020-го мы ушли в минус на 800 миллионов долларов.

KYKY: То есть мы уже начали пользоваться картой рассрочки и проедать деньги, которых нет?

А.А.: Да. Как еще в 2011-м говорил небезызвестный [белорусский экономист] Андрей Тур, вы живете не по средствам (смеется). Государство обманывает людей, когда говорит, что все хорошо. В бюджете уже образуется «минус», за который нужно будет платить проценты и финансовые штрафы. Мы уже работаем в минус, на склады. И вроде как прямо сейчас это не проблема, но придет момент, как в покере, когда придется вскрыть карты.

Возможно, выплачивать долги страны придется не только чиновникам, ответственным за репрессии – их будут судить со временем – но и нам с вами. Потому что из-за невозможности выплатить долги нужно будет продавать имущество. Греция, например, должна продавать свои заводы, порты, острова. В Беларуси про продажу земли речь не идет...

KYKY: (перебивает) Но «Беларуськалий» Китай или Россия с удовольствием бы купили.

А.А.: Россия может сказать: «Господин Лукашенко, раз вы не в состоянии платить деньгами, отдавайте акциями «Беларуськалия», «Нафтана», МАЗа». Возможно, Александр Григорьевич посчитает, что лучше спустить часть заводов, чем отдать власть своему народу.

KYKY: Как-то знакомый мне сказал: «Да какой дефолт, у Лукашенко есть свой фонд – там куча денег!» Чтобы бы вы ему ответили?

А.А.: Я не знаю, какие средства находятся во внебюджетном фонде Лукашенко – наверняка, что-то есть. Не знаю, находятся ли они в Беларуси или в какой-либо другой стране. Многие, кто говорит о фонде, тоже этого не знают. Это своего рода сплетни, иногда подтвержденные фактами. Впервые историю озвучила экс-председатель Нацбанка Тамара Винникова. Она уехала в Великобританию, где и заявила, что есть фонд президента на миллиарды долларов. Это было еще в 2001-м году, с тех пор я не слышал, чтобы кто-то из близкого окружения Лукашенко поднимал тему внебюджетного фонда.

В любом случае, даже если такой фонд есть, он существует не для того, чтобы спасать белорусскую экономику. Очевидно, его создавали для обогащения конкретного человека и его семьи. У многих диктаторов были «заначки» – и у Муаммара Каддафи, и у Саддама Хусейна, и даже у Януковича. Но когда наступал экономический кризис, узурпаторы не хотели тратить свои деньги на нужды государства. Так что особо не рассчитывайте – ничего Беларуси от неофициальных «президентских» фондов не светит.

Часть 2. SWIFT как ядерная бомба

KYKY: Самое время поговорить про экономические санкции: получается, режим не будет финансировать ни он сам, ни цивилизованный мир, ни даже Россия?

А.А.: Санкции – это поэтапный процесс. Он начинается с непризнания легитимности власти и персональных санкций, после чего идут точечные, экономический санкции. Мы как раз на этом этапе сейчас находимся.

Чего мы уже добились: Евросоюз, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк отказались от сотрудничества с белорусским госсектором. Проекты, которые начались до выборов, скорее всего, доведут до конца, но новых с этой «властью» уже не будет.

Чего лишился режим: в прошлом году Еврокомиссия дала Беларуси безвозвратных грантов на 30 миллионов долларов – в следующем году этих денег у страны уже не будет. Два банка, которые я назвал, инвестировали в Беларусь (в форме кредитов) в 2019-м более 900 миллионов долларов (это полтора процента ВВП Беларуси) – этих средств в 2021-м тоже никто не увидит. Кроме того, Всемирный банк тоже может ограничить свое присутствие в Беларуси. Хотя в прошлом году он инвестировал кредитных средств в страну на 550 миллионов долларов, в этом году уже будет меньше, в следующем – еще меньше.

МВФ решил, что не выделит кредит на 940 миллионов долларов, который запрашивало белорусское правительство еще в начале года из-за пандемии. Это реальные деньги, которые могли бы прийти в Беларусь, но не придут, пока не уйдет Лукашенко. Также с госсектором отказываются работать международные финансовые организации. Инвестиционные, пенсионные фонды, скорее всего, не будут давать режиму денег – а если и будут, то точно не под низкий процент.

Кто остается? Китай и Россия. Начнем с первого – Китай никогда просто так деньги не дает. Раньше Беларусь получала от него связанные кредиты, по условиям которых покупала китайское оборудование, нанимала китайский персонал и так далее. Этими кредитами в стране были недовольны. Были и заводы, которые построили, но не запустили. К тому же для Китая Беларусь была интересна как безопасная страна – 90% китайских грузов, которые идут в Европу континентальным транспортом, проходят через нас. Учитывая, что сегодня наша страна находится в дипломатическом конфликте с ЕС, для Китая привлекательность господина Лукашенко уже не такая высокая.

Ну, и Россия. Последний межгосударственный кредит между Москвой и Минском был подписан в августе 2017 года. С тех пор белорусские власти не брали у восточного соседа денег, так как они стали более дорогими. И обусловленными, как на Западе. МВФ и другие были готовы давать Беларуси деньги, но под условия – например, реформы в экономике. Беларуская власть не хотела никаких реформ, поэтому обращалась к России, так как она давала деньги взамен на политическую лояльность.

Но с августа 2017-го Россия перестала сотрудничать с Лукашенко в обмен на воздушные поцелуи.

Сочинский кредит тоже обусловленный, просто мы не знаем, о чем за закрытыми дверями договорились Путин и Лукашенко. Это могли быть экономические, политические условия, договоренность о военные базах – что угодно. В любом случае, Лукашенко не стремится делать ничего: ни Конституционную реформу, ни выпуск политзаключенных, ни прекращение репрессий. Как говорят, утром деньги, вечером стулья. Но на самом деле – никогда. И Москва больше не готова соглашаться на такое сотрудничество.

К тому же, с какого перепуга Россия должна поддерживать аморальный режим, который к ней даже нелоялен? Вспомните антироссийскую риторику во время выборов – посадка «вагнеровцев», заявления про то, что Бабарико и Тихановский – «руки Москвы», которыми кукловодят на самом «верху» России. Для чего кормить такую власть? Мне кажется, в России все чаще задумываются об этом. Идет к тому, что скоро Лукашенко надоест даже Кремлю.

KYKY: Вы рассказали о том, что уже сделано, что еще в планах?

А.А.: Возможны точечные экономические санкции против госпредприятий и бизнесов, которые связаны с нынешней властью. Если они не сработают, в игру могут войти более глобальные, секторальные санкции. Например, наложение эмбарго на поставки из Беларуси в ЕС нефти, нефтепродуктов и металлов, отказ от финансирования беларуских государственных банков частными банками других стран, отключение Беларуси от SWIFT. Но я говорю про возможные механизмы, а не то, что реализуется уже сейчас.

KYKY: Британское правительство попросили проверить связь миллиардера Михаила Гуцериева с Лукашенко. Это связано с санкциями против «кошельков» Лукашенко?

А.А.: Великобритания, США и другие демократические страны мира последовательны. Если они заявляют, что не признают чью-то власть, то после вводят точечные санкции. В 2006-м Штаты уже вводили такие в отношение беларуских высокопоставленных чиновников, в том числе, против «кошельков» Лукашенко. Так что в истории с Гуцериевым нет чего-то принципиально нового. Думаю, количество имен в прессе будет увеличиваться. Лукашенко становится токсичным не только для своей семьи и ближайшего окружения, но и для бизнесменов, стран, которые с ним сотрудничают – для всех.

KYKY: Знаете, мне не дает покоя вопрос – какая у экономических санкций конечная цель?

А.А.: Хороший вопрос. Конечная цель – прекращение репрессий, освобождение политзаключенных, наказание преступников и проведение новых выборов.

Наша цель заставить Лукашенко уйти. А для того, чтобы экономика могла быстро возобновить рост после его ухода, параллельно с экономическим давлением идет и работа над антикризисной программой для Беларуси.

KYKY: Что даст возможное отключение страны от SWIFT?

А.А.: SWIFT – это ядерная бомба, если она применяется, сразу же поражает всю экономику. Никакие российские аналоги не заменят эту межбанковскую систему, у нее нет альтернатив.

Если проводить аналогию, атомная бомба есть у некоторых стран мира, но они ее не используют. И, наверное, только благодаря бомбам между этими государствами нет войны. Возможность отключение от SWIFT может быть аналогичным джентльменским договором. В идеале, если эта «бомба» не будет применена вовсе, но сама возможность ее использования заставит белорусскую и российскую элиту быстрее прийти к мнению, что господину Лукашенко пора на заслуженный отдых.

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