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Журналистку Любовь Луневу с Окрестина забрала скорая помощь

08.12.2020 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Журналистку Любовь Луневу с Окрестина забрала скорая помощь

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  • 8.12.2020, 9:28
  • 3,799
Журналистку Любовь Луневу с Окрестина забрала скорая помощь
Любовь Лунёва
Фото: БАЖ

Журналистка была задержана вчера во время Марша пенсионеров.

Журналистку телеканала «Белсат» Любовь Луневу из Центра изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина в Минске забрала скорая помощь, сообщила Белорусская ассоциация журналистов .

Днем 7 декабря Луневу и ее оператора Ивана Куракевича задержали во время работы на традиционном понедельничном Марше пенсионеров. После составления протоколов об участии в несанкционированном массовом мероприятии их доставили в ЦИП до суда.

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Теги: Минск
 
 
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Журналистка была задержана вчера во время Марша пенсионеров.
 
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