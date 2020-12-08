|
«Это наша Площадь, это наши вечера!»
Источник материала: Хартия'97
«Это наша Площадь, это наши вечера!»
Жители микрорайона Лебяжий записали вдохновляющее видео.
Участники вечерних акций из столичного микрорайона Лебяжий сняли вдохновляющий ролик.
«Это наша площадь, это наши вечера!», — говорится в видео, которое опубликовал телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители микрорайона Лебяжий записали вдохновляющее видео.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)