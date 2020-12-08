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Посол Беларуси в Бельгии прокомментировал акт вандализма в отношении здания белорусского посольства в Брюсселе

08.12.2020 10:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Посол Беларуси в Бельгии прокомментировал акт вандализма в отношении здания белорусского посольства в Брюсселе

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург Александр Михневич обратился к белорусам, проживающим в Бельгии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусскую дипмиссию.

Трое неизвестных в минувшее воскресенье распылили черную несмываемую краску по фасаду здания белорусского посольства в Бельгии.

Михневич пообещал, что данному факту со стороны закона даст ответ местная полиция.

Сотрудники посольства лично пытались отмыть здание. По словам посла, они восприняли этот поступок как оскорбление.

Он также отметил, что Беларусь сейчас проходит сложный этап своего развития.

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Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург Александр Михневич обратился к белорусам,...
 
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