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Лукашенко посетит Столбцовскую районную больницу

08.12.2020 10:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко посетит Столбцовскую районную больницу

Белорусский Президент Александр Лукашенко во вторник, 8 декабря, посетит Столбцовскую центральную районную больницу. Об этом сообщает БЕЛТА.

Таким образом глава государства ознакомится с оказанием помощи пациентам с COVID-19 на районном уровне на примере больницы в Столбцах. Здесь работают 803 специалиста, из них – 130 врачей и 327 медработников.

На прошлой неделе Александр Лукашенко посетил Витебский областной клинический роддом, а в конце ноября – 6-ю городскую клиническую больницу Минска.

 

Фото «Пул Первого»

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Теги: Минск
 
 
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Белорусский Президент Александр Лукашенко во вторник, 8 декабря, посетит Столбцовскую центральную районную больницу. Об этом сообщает БЕЛТА. Таким образом глава...
 
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