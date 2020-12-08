Источник материала: ОНТ

Максимум осторожности и благоразумия призывает проявлять водителей Госавтоинспекция. Причина – снег и гололёд.

На скользкой дороге автомобиль становится неуправляемым. Резкие движения при переключении передач, при разгоне или маневрировании недопустимы. В условиях ограниченной видимости встреча с пешеходом на дороге особенно опасна. ГАИ усилит контроль на автомагистралях в ближайшие дни.

ГАИ также напоминает: зимой, особенно в условиях плохой видимости, передвигаться следует с включенным ближним светом фар, а перед поездкой очищать стекла и фары от наледи.

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