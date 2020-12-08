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ГАИ усилит контроль на автомагистралях в ближайшие дни
Источник материала: ОНТ
Максимум осторожности и благоразумия призывает проявлять водителей Госавтоинспекция. Причина – снег и гололёд.
На скользкой дороге автомобиль становится неуправляемым. Резкие движения при переключении передач, при разгоне или маневрировании недопустимы. В условиях ограниченной видимости встреча с пешеходом на дороге особенно опасна. ГАИ усилит контроль на автомагистралях в ближайшие дни.
ГАИ также напоминает: зимой, особенно в условиях плохой видимости, передвигаться следует с включенным ближним светом фар, а перед поездкой очищать стекла и фары от наледи.
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Максимум осторожности и благоразумия призывает проявлять водителей Госавтоинспекция. Причина – снег и гололёд. На скользкой дороге автомобиль становится...
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