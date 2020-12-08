Студенты-медики помогают врачам лечить пациентов с COVID-19 – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Более 2500 студентов-медиков в Беларуси помогают врачам бороться COVID-19, в Минске на передовой трудятся 1100 будущих выпускников БГМУ. Одни работают в больничных палатах со старшими коллегами, другие – помогают в поликлиниках.

Те, у кого нет опыта работы с ковидными пациентами, пробуют силы в колл-центрах на "горячей линии". Общаться с людьми по телефону учится и студентка 4-го курса БГМУ Елена Врублевская.

"Мы приходим в 8 утра, садимся в кабинет, берем чек-листы и начинаем обзванивать пациентов, людей, которые либо больны, либо тех, кто находится в контакте, то есть контакты первого уровня", - поясняет Елена.

Студенты узнают о самочувствии пациентов и договариваются с ними о дате визита врача. А уже на дом к пациентам с подтвержденным диагнозом выезжают контактные бригады. Опытным врачам здесь тоже помогают студенты-медики.

Первым делом медики переодеваются в СИЗы, а затем их распределят по бригадам. Обязательное обмундирование: защитный комбинезон, респиратор, щеток и две пары перчаток.

"В первую смену я прихожу к 8 часам, мы переодеваемся, потом мы ждем машину, нас распределяют по бригадам. Есть адреса, мы ездим по этим адресам все делаем, приезжаем, раздеваемся, и потом мы должны все это занести в компьютер, то есть напечатать дневники, а потом такая работа, как медсестра, кому-то позвонить, что-то заполнить мазки у кого-нибудь взять, пробирки подписать", - рассказывает о работе в 34-й поликлинике студентка 6-го курса БГМУ Яна Лещинская.

На вызов медики выезжают с контейнером для мазков ПЦР и сведеньями о пациентах. Их задача – осмотреть пациента, чтобы определиться с дальнейшим ходом лечения.

"Мы приехали к мужчине, ему примерно 30 лет, у него положительный мазок. Сейчас у него все в норме, выписали рекомендации, подписали документы. У него положительные результаты мазка, он 14 дней находится на самоизоляции и ему будут периодически из поликлиники звонить и спрашивать, как он себя чувствует. Мы ему сказали - если станет хуже, то он позвонит в скорую и его госпитализируют", – рапортует Яна.

Самое важное в работе контактной бригады - не упустить момент и вовремя передать пациента на лечение в стационар.