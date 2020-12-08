Источник материала: Sputnik Беларусь

Дочь, действующего президента США Дональда Трампа, Иванка решила напоследок шокировать публику: яркая блондинка похвасталась новым платьем и спровоцировала шквал критики в сети.

Блестящие наряды - главный тренд зимнего, праздничного сезона. На своем примере это доказывают главные красавицы Белого дома - первая леди Мелания Трамп и старшая наследница Иванка. Но не каждый образ икон стиля публика оценивает по достоинству.

Снимки Иванки Трамп с мужем, под рождественской елкой в Белом доме вызвали волну критики поклонников. Блестящее платье не устроило фанатов из-за своей баснословной цены.

Серебряный наряд с бисером и бархатным поясом винного оттенка от марки вечерних и свадебных нарядов Markarian обошелся блондинке в 2750 долларов.

"Это платье стоит как моя зарплата"; "Иванка, пришло время стать скромнее"; "Можно надеть что-то попроще и не выглядеть как кукла Барби"; "Простые костюмы идут ей больше"; "Ослепительно. И слишком затратно", - прокомментировали фолловеры в Instagram.

Зато стильная фотосессия Иванки Трамп с индейкой восхитила поклонников в День благодарения.

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