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Иванку Трамп в "ослепительно-затратном" платье раскритиковали в сети

08.12.2020 10:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Дочь, действующего президента США Дональда Трампа, Иванка решила напоследок шокировать публику: яркая блондинка похвасталась новым платьем и спровоцировала шквал критики в сети.

© REUTERS / HANNAH MCKAY
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Блестящие наряды - главный тренд зимнего, праздничного сезона. На своем примере это доказывают главные красавицы Белого дома - первая леди Мелания Трамп и старшая наследница Иванка. Но не каждый образ икон стиля публика оценивает по достоинству.

Снимки Иванки Трамп с мужем, под рождественской елкой в Белом доме вызвали волну критики поклонников. Блестящее платье не устроило фанатов из-за своей баснословной цены.

Серебряный наряд с бисером и бархатным поясом винного оттенка от марки вечерних и свадебных нарядов Markarian обошелся блондинке в 2750 долларов.

"Это платье стоит как моя зарплата"; "Иванка, пришло время стать скромнее"; "Можно надеть что-то попроще и не выглядеть как кукла Барби"; "Простые костюмы идут ей больше"; "Ослепительно. И слишком затратно", - прокомментировали фолловеры в Instagram.

Зато стильная фотосессия Иванки Трамп с индейкой восхитила поклонников в День благодарения.

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Любимица и главный советник Дональда Трампа позировала в наряде, стоимость которого можно сравнить с месячной зарплатой простого американца.
 
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