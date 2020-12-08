Власти Беларуси установили льготную цену на газ для токсичной БНБК

Источник материала: АФН

Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, мутный проект белорусских властей и беглых киргизских чиновников на китайский кредит под гарантии государства, получила очень льготные цены на природный газ.

Согласно постановлению МАРТ №71 от 9 ноября 2020 года, БНБК и другие организации, задействованные в реализации этого проекта, с 8 декабря будут оплачивать газ по цене 329,55 рубля за 1 тыс. кубометров (без НДС) или примерно $127 по текущему курсу белорусского рубля.

«Установить отпускную цену на природный газ без налога на добавленную стоимость при расчетной теплоте сгорания 7900 ккал/куб. м и курсе белорусского рубля по отношению к доллару США 2,1085:1 газоснабжающим организациям, входящим в … «Белтопгаз», при поставке [газа] … юридическим лицам, реализующим инвестиционный проект «Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016–2032 годы», в размере 329,55 белорусского рубля за 1000 куб. м», - говорится в документе.

При пересчете по курсу, указанному в документе, цена газа выходит на уровне $156,3 за тысячу кубов, но курс то сейчас совсем другой.

Газпром продает газ своей дочке в Беларуси (Белтрансгаз) по цене $127 за тысячу кубометров. Белтрансгаз перепродает газ Белтопгазу с наценкой около $20 долларов или примерно по $150 за тысячу кубов.

С сегодняшнего дня Белтопгаз будет продавать газ БНБК со скидкой примерно в эти 20-23 доллара на тысяче кубов. Компенсировать потери Белтопгазу будут, судя по всему, остальные потребители страны, включая население, которым Белтопгаз продает газ уже со своей наценкой.

Остается напомнить, что доля государства в БНБК составляет всего 25%.