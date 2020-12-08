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Журналистку Любовь Лунёву с Окрестина забрала "скорая"

08.12.2020 10:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналистку "Белсата" Любовь Лунёву из Центра изоляции правонарушителей на Окрестина ночью забрала "скорая".



Об этом сообщает Telegram-канал "Списки Окрестина", передает "Еврорадио".

Как рассказывало Еврорадио, 7 декабря Лунёву и оператора Ивана Куракевича задержали во время работы на традиционной понедельничной акции пенсионеров "Марш мудрости" на площади Якуба Коласа в Минске. На задержанных журналистов составили протоколы за участие в несанкционированной акции и до суда отправили в ЦИП.
 
Теги: Минск
 
 
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Журналистку "Белсата" Любовь Лунёву из Центра изоляции правонарушителей на Окрестина ночью забрала "скорая".
 
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