﻿ Книга соболезнований открывается в посольстве Ирана в Беларуси в связи с гибелью Мохсена Фахридзе. 21.by
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Книга соболезнований открывается в посольстве Ирана в Беларуси в связи с гибелью Мохсена Фахридзе

08.12.2020 10:51 — Разное |  
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Книга соболезнований будет открыта 8 декабря в посольстве Ирана в Минске в связи с гибелью известного ученого Мохсена Фахридзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До смерти он был главой организации исследований и инноваций Министерства обороны и поддержки Вооруженных Сил Иранской Республики.

27 ноября на него было совершено покушение. От полученных травм Мохсен Фахридзе скончался в больнице.

Книга соболезнований открывается в посольстве Ирана в Беларуси в связи с гибелью Мохсена Фахридзе

Выразить слова сочувствия можно 8 и 9 декабря. Книга соболезнований будет открыта с 10.30 до 13.00.

Люди в материале: Мохсен Фахризаде

 
Теги: Минск
 
 
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Книга соболезнований будет открыта 8 декабря в посольстве Ирана в Минске в связи с гибелью известного ученого Мохсена Фахридзе, сообщили в программе Новости «24...
 
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