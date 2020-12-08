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Книга соболезнований открывается в посольстве Ирана в Беларуси в связи с гибелью Мохсена Фахридзе
08.12.2020 10:51 — Разное |
Книга соболезнований будет открыта 8 декабря в посольстве Ирана в Минске в связи с гибелью известного ученого Мохсена Фахридзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До смерти он был главой организации исследований и инноваций Министерства обороны и поддержки Вооруженных Сил Иранской Республики.
27 ноября на него было совершено покушение. От полученных травм Мохсен Фахридзе скончался в больнице.
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Книга соболезнований будет открыта 8 декабря в посольстве Ирана в Минске в связи с гибелью известного ученого Мохсена Фахридзе, сообщили в программе Новости «24...
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