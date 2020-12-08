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«Целая машина арсенала». В Беларуси действовала ОПГ? Анонс нового расследования Григория Азарёнка

08.12.2020 11:09 — Разное |  
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Новости Беларуси. В Беларуси задержаны подозреваемые в целой серии преступлений, в том числе теракте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какой арсенал при них обнаружили и какие цели ставили перед собой эти люди?

Новое расследование Григория Азаренка. В распоряжении нашего корреспондента появились уникальные материалы.

Кто взял на себя право террора?  

«Целая машина арсенала». В Беларуси действовала ОПГ? Анонс нового расследования Григория Азарёнка

Устрашение населения и оказание психологического давления на сотрудников МВД в качестве целей преступления, способы его совершения – взрывы, поджоги, являющиеся общеопасными, дают основание следствию квалифицировать содеянное как акт терроризма.  

Арсенал для революции. В Беларуси действовала ОПГ?  

«Целая машина арсенала». В Беларуси действовала ОПГ? Анонс нового расследования Григория Азарёнка

У меня целая машина арсенала. Что еще вам нужно доказывать?

«Целая машина арсенала». В Беларуси действовала ОПГ? Анонс нового расследования Григория Азарёнка

«Целая машина арсенала». В Беларуси действовала ОПГ? Анонс нового расследования Григория Азарёнка

Для кого эфемерная цель оправдывает любые средства и как с ними справились белорусские правоохранители?

«Бомбы для революции». Расследование Григория Азаренка. Смотрите 8 декабря на телеканале СТВ в вечернем выпуске новостей.  

Люди в материале: Григорий Азарёнок

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси задержаны подозреваемые в целой серии преступлений, в том числе теракте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какой арсенал...
 
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