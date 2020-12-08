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«Целая машина арсенала». В Беларуси действовала ОПГ? Анонс нового расследования Григория Азарёнка
08.12.2020 11:09 — Разное |
Новости Беларуси. В Беларуси задержаны подозреваемые в целой серии преступлений, в том числе теракте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какой арсенал при них обнаружили и какие цели ставили перед собой эти люди?
Кто взял на себя право террора?
Устрашение населения и оказание психологического давления на сотрудников МВД в качестве целей преступления, способы его совершения – взрывы, поджоги, являющиеся общеопасными, дают основание следствию квалифицировать содеянное как акт терроризма.
Арсенал для революции. В Беларуси действовала ОПГ?
У меня целая машина арсенала. Что еще вам нужно доказывать?
Для кого эфемерная цель оправдывает любые средства и как с ними справились белорусские правоохранители?
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Новости Беларуси. В Беларуси задержаны подозреваемые в целой серии преступлений, в том числе теракте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какой арсенал...
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