«Целая машина арсенала». В Беларуси действовала ОПГ? Анонс нового расследования Григория Азарёнка

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Новости Беларуси. В Беларуси задержаны подозреваемые в целой серии преступлений, в том числе теракте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какой арсенал при них обнаружили и какие цели ставили перед собой эти люди?

Новое расследование Григория Азаренка. В распоряжении нашего корреспондента появились уникальные материалы.

Кто взял на себя право террора?





Устрашение населения и оказание психологического давления на сотрудников МВД в качестве целей преступления, способы его совершения – взрывы, поджоги, являющиеся общеопасными, дают основание следствию квалифицировать содеянное как акт терроризма.

Арсенал для революции. В Беларуси действовала ОПГ?





У меня целая машина арсенала. Что еще вам нужно доказывать?









Для кого эфемерная цель оправдывает любые средства и как с ними справились белорусские правоохранители?