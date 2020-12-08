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В Австралии от удара молнии пострадали 13 учеников и два учителя
Источник материала: ОНТ
13 учеников начальной школы и два учителя пострадали в результате удара молнии, сообщает
Во время удара молнии все пострадавшие находились в открытом бассейне, где проходил урок физкультуры. Хотя накануне синоптики предупреждали о сильных грозах в разных городах Австралии.
Дети 10-12 лет были доставлены в больницу с легкими травмами от удара электрического тока, сообщили в скорой помощи. Сейчас все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Фото: pixabay
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13 учеников начальной школы и два учителя пострадали в результате удара молнии, сообщает Australian Broadcasting Corporation. Несчастный случай произошел в городе Гладстон штата...
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