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В Австралии от удара молнии пострадали 13 учеников и два учителя

08.12.2020 11:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Австралии от удара молнии пострадали 13 учеников и два учителя

13 учеников начальной школы и два учителя пострадали в результате удара молнии, сообщает Australian Broadcasting Corporation. Несчастный случай произошел в городе Гладстон штата Квинсленд.

Во время удара молнии все пострадавшие находились в открытом бассейне, где проходил урок физкультуры. Хотя накануне синоптики предупреждали о сильных грозах в разных городах Австралии.

Дети 10-12 лет были доставлены в больницу с легкими травмами от удара электрического тока, сообщили в скорой помощи. Сейчас все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Фото: pixabay

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13 учеников начальной школы и два учителя пострадали в результате удара молнии, сообщает Australian Broadcasting Corporation. Несчастный случай произошел в городе Гладстон штата...
 
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