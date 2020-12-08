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Илья Авербух прокомментировал слухи о тайной свадьбе с Лизой Арзамасовой

08.12.2020 11:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Илья Авербух прокомментировал слухи о тайной свадьбе с Лизой Арзамасовой

Российский фигурист и продюсер Илья Авербух прокомментировал слухи о тайной свадьбе с Елизаветой Арзамасовой в беседе со StarHit .

Накануне 25-летняя актриса выложила в Instagram фото с помолвочным кольцом, поставила хештег #6декабря и эмодзи сердечка и голубя. Подписчики сразу решили, что 46-летний Авербух сделал своей возлюбленной предложение, и принялись поздравлять девушку. Однако фигурист опроверг эти домыслы.  

Илья Авербух прокомментировал слухи о тайной свадьбе с Лизой Арзамасовой

Он добавил, что пара обязательно публично сообщит об изменениях в своих отношениях, когда им «будет, что сказать по этому вопросу».

Фото: instagram.com/liza_arzamasova, kino-teatr.ru

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Российский фигурист и продюсер Илья Авербух прокомментировал слухи о тайной свадьбе с Елизаветой Арзамасовой в беседе со StarHit . Накануне 25-летняя актриса выложила...
 
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