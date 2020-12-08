Илья Авербух прокомментировал слухи о тайной свадьбе с Лизой Арзамасовой

Источник материала: ОНТ

Российский фигурист и продюсер Илья Авербух прокомментировал слухи о тайной свадьбе с Елизаветой Арзамасовой в беседе со StarHit .

Накануне 25-летняя актриса выложила в Instagram фото с помолвочным кольцом, поставила хештег #6декабря и эмодзи сердечка и голубя. Подписчики сразу решили, что 46-летний Авербух сделал своей возлюбленной предложение, и принялись поздравлять девушку. Однако фигурист опроверг эти домыслы.





Он добавил, что пара обязательно публично сообщит об изменениях в своих отношениях, когда им «будет, что сказать по этому вопросу».

Фото: instagram.com/liza_arzamasova, kino-teatr.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram