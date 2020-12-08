Источник материала: Хартия'97

«Bayraktar» нервируют РФ и вынуждают ее идти на рискованные спецоперации Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

8.12.2020, 11:08

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Это может вылиться в неожиданное и тотальное фиаско самой же Москвы.

Итак, шпионский скандал с журналистами НТВ Алексеем Петрушко и Иваном Малышкиным, которые прибыли в Турцию без аккредитации, и были задержаны в Стамбуле 4 декабря во время несанкционированных съемок вблизи здания, в котором располагается специализирующаяся на производстве боевых беспилотных летательных аппаратов компания Baykar Savunma, подходит к кульминационному моменту.

Задержанным россиянам грозит срок заключения – от 2 до 20 лет тюрьмы и прямо сейчас относительно их деятельности ведется разбирательство во дворце правосудия стамбульского района Чаглаян. Такой разброс в сроках заключается в том, что если съемку россиян признают просто несанкционированной, то это от 2 до 5 лет, а если это действия журналистов будут признаны шпионажем, то это уже от 15 до 20 лет заключения.

И, если честно, я почему-то склоняюсь к мнению, что в итоге россиян признают именно шпионами. Ведь очевидно, что Турция со своими ударными БПЛА Bayraktar-ТВ2 изрядно нервирует Россию, которая до сих пор не имеет эффективного контраргумента для турецких беспилотников. В свою очередь, любое соприкосновение с этим элементом ведения современных боевых действий, для унаследовавшей советскую косность российской армии, будь что в сирийском Идлибе, или под ливийским Триполи, или в азербайджанском Нагорном Карабахе, одинаково заканчивается поражением России.

И эту очевидность прекрасно осознают в Анкаре, равно как и то, что шпионские действия российских журналистов в районе Baykar Savunma в дальнейшем могли стать фундаментом для террористического акта либо диверсии на предприятии, организованном одной из контролируемых Москвой на территории Турции радикальных, террористических группировок.

А потому, мягкого приговора для россиян, если только Москва у Анкары не выторгует их свободу, ожидать не стоит.

Но важно понимать и то, что ударные БПЛА Bayraktar-ТВ2 нервируют Россию и в контексте Украины, на вооружении которой данные летательные аппараты в скором времени появятся в довольно внушительном количестве.

Ведь не зря вторую неделю к ряду российские и пророссийские СМИ, а так же информационные площадки серого сегмента, некие военкоры, журналисты и эксперты, аффилированные с ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ) прогнозируют некие провокации со стороны ВСУ, которые перельются в военную операцию по лекалам карабахской. Причем ставка, по версии россиян, будет делаться именно на ударные БПЛА Bayraktar-ТВ2 и дроны-камикадзе.

Что интересно, фальстарт российские пропагандисты с неким наступлением ВСУ на Донбассе уже опробовали ранее на азербайджанском сегменте интернет. Сейчас же ежедневно добавляются новые элементы к фейку о эфемерной военной операции, в которой будут принимать участие, в том числе и некие иностранные командования-представительства.

При этом использоваться будут в ходе этой «операции» станции управления на аэродромах в Краматорске, Артемовске, Мариуполе и т.д.

«Спецоперация ВСУ» разрисована уже буквально в деталях, но проблема в том, что не в интересах Украины сейчас предпринимать подобные действия и тем более реализовывать их с опорой на ударные БПЛА Bayraktar-ТВ2, коих в составе ВСУ пока всего 6, а не 56 или, что еще лучше – 106. Это нереально глупо! Но, эта глупость не останавливает российских пропагандистов для культивации настолько бездарного фейка.

Разумеется, это обусловлено в первую очередь тем, что Россия вполне может готовить некую провокацию со своей стороны, что после заключения минских соглашений образца 2015 года совершается Москвой регулярно, как для срыва соглашений, так и для проведения ряда дискредитирующих Украину ИПСО.

Но, стоит обратить внимание и на то, что Россия крайне болезненно воспринимает перспективу растущей группировки ударных БПЛА Bayraktar-ТВ2 в составе ВСУ. И не исключено, что провокационные действия, которые она предпримет, могут быть направлены на то, чтобы на международном уровне попытаться ввести эмбарго на поставку данных средств Украине, с намеком на то, что, благодаря им Украина «нарушает Минские соглашения».

Вот только если российские марионетки на Донбассе предпримут столь рискованную провокацию, то она вполне может вылиться в неожиданное и тотальное фиаско самой же Москвы.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»

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