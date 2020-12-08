Это не 2020 - это 1937! За надпись на асфальте судья Юлия Близнюк приговорила Максима Павлющика к 2 годам тюрьмы

Судья Юлия Близнюк признала минчан Марию Бобович и Максима Павлющика виновными в хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК); Павлющику она назначила два года колонии общего режима, Бобович — полтора года ограничения свободы, передает Медиазона . признала минчанвиновными в хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК); Павлющику она назначила два года колонии общего режима, Бобович — полтора года ограничения свободы, передает





Одновременно в том же суде продолжается рассмотрение дела Дениса Греханова, Игоря Самусенко и Владислава Гулиса, задержанных почти одновременно с Бобович и Павлющиком.





После убийства Александра Тарайковского неизвестным силовиком возле станции метро «Пушкинская» 10 августа на месте его смерти возник стихийный мемориал.





Каждый день люди приносили туда цветы, плакаты, клеили листовки и писали на тротуарной плитке слова памяти о погибшем. Одна из фраз, которую протестующие писали чаще всего — и с которой отчачанно боролись власти в лице коммунальщиков — «Не забудем».

За две такие надписи на месте мемориала в суде Фрунзенского района судят пятерых минчан.

По одному из дел суд сегодня вынес приговор.









Дело первое. Мария Бобович и Максим Павлющик

8 сентября около десяти-одиннадцати вечера Мария Бобович приехала в гости в район метро «Пушкинская». Уже после полуночи, возвращаясь домой через ту же «Пушкинскую», она встретила там незнакомых мужчину и женщину, с которыми «пообщалась по поводу надписи на асфальте».





«Они сказали, что хотят нанести надпись: "Не забудем". Предложили помочь. Я начала писать, потом Максим взял кисть и дописал надпись. Когда сказали, что едет милиция, то мужчина ушел, а женщина пошла еще до нанесения надписи», — объясняла в суде Бобович.





Незнакомый мужчина сказал ей, что такая краска легко смывается водой, поэтому она и согласилась.





По словам девушки, содержание надписи было ей понятно. «Это особенно ничего нового в связи с последними событиями в стране. Этой надписью хотела сказать, что мы не забудем память об Александре Тарайковском, точнее, память о нем и то, что с ним произошло, к сожалению», — говорила Бобович.





Максим Павлющик в суде рассказал, что 9 сентября у станции метро «Пушкинская» «увидел трех человек, решил подойти поинтересоваться, что там происходит». Незнакомая девушка объяснила ему, что они собираются писать на мостовой, а мужчина уточнил, какие именно слова.





«Мария [Бобович] начала писать, потом я взял кисточку. Я думал, что не будет ответственности», — говорил Павлющик.





На вопрос прокурора о мотивах своего поступка он отвечал, что «до сих пор не может понять, зачем это делал». По образованию Максим — штукатур-маляр. В суде он говорил, что «эта краска после двух хороших дождей ушла бы».





Изначально Бобович и Павлющика обвиняли по части 2 статьи 339 УК (хулиганстве, совершенном повторно либо группой лиц) и части 2 статьи 218 УК (умышленные уничтожение либо повреждение имущества).





По версии следствия, 9 сентября в период с трех до четырех часов утра, действуя группой лиц, находясь вблизи здания № 21А по улице Притыцкого в Минске, «беспричинно, умышленно совершили осквернение сооружения циничными надписями и порчу имущества в общественных местах, сопровождающуюся уничтожением чужого имущества».





Обвиняемые, используя кисти и краски синего цвета, зачитывала в суде прокурор, умышленно нанесли на плитку, принадлежащую ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома», "циничную" надпись: «Не забубем», чем причинили предприятию имущественный вред в крупном размере.





По предварительным посдчетам «Горремавтодора», сумма ущерба составила 7 516 рублей 31 копейку. Но в суде представитель предприятия уточнил, что она оказалась значительно меньше — всего 211 рублей 20 копеек.





Адвокаты утверждали, что состава преступления по части 2 статьи 218 УК в действиях Бобович и Павлющика нет — сумма ущерба не превышает 40 базовых величин. Защита настаивала, что проступок подсудимых может рассматриваться лишь как административное правонарушение, и ходатайствовала об изменении меры пресечения, но

судья отклонила это ходатайство.

Павлющик и Бобович полностью возместили ущерб по гражданскому иску «Горремавтодора».





Адвокат Марии Бобович Андрей Мочалов ходатайствовал также о приобщении к делу заключения филолога Александра Лукашанца, который по просьбе защиты ответил на вопрос, можно ли считать «циничной» фразу «Не забудем». Судья отклонила ходатайство, потому что обвиняемым вменяется другая фраза — «Не забубем».





Тогда адвокат попросил назначить лингвистическую экспертизу, которая устновит, являются ли слова «не забубем» циничными и оскорбительными для граждан, выражают ли они неуважение к нравственным ценностям.





Но гособвинитель сочла, что экспертиза нецелесообразна, так как понятия «циничности» и «оскорбления» — субъективные. Судья отклонила и это ходатайство на том основании, что слова «забубем» в русском языке нет.





На прениях гособвинитель Касьянчик попросила суд наказать «Горремавтодор» за то, что предприятие не предоставило заранее уточненную сумму ущерба. Прокурор согласилась, что по части 2 статьи 218 УК Бобович и Павлющика следует оправдать.





«Действия обвиняемых были совершены не с умышленным уничтожением имущества, а с его повреждением. Однако повреждено было менее, чем на сумму в размере 40 базовых величин», — сказала Касьянчик и попросила исправить сумму ущерба в обвинении.





Обвинение в итоге отказалось от формулировки «осквернение сооружений циничными надписями» — в суде так и не было доказано, что надпись «не забубем» цинична.





В обвинении Павлющику остались «умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся повреждением имущества, совершенные повторно и группой лиц». У Бобович эта формулировка приводится без слова «повторно».





Один из свидетелей из «Горремавтодора» рассказал в суде, что сначала они с коллегами готовились менять испорченную плитку, поэтому завысили сумму ущерба. Когда предприятие получило повестку в суд, фактическую сумму ущерба пересчитали. 211 рублей 20 копеек — это стоимость очистки покрытия, в нее входят расходы на топливо и аренду моющей машины.





Сотрудник РУВД Фрунзенского района Игорь Тимофеев, давая свидетельские показания в суде, рассказал, что 9 сентября около трех часов ночи задержал Бобович и Павлющика около «Пушкинской». Милиционер заметил надпись на мостовой, увидел ведро с краской. По его словам, кисточек рядом не было.





Тимофеев утверждал, что руки Бобович были испачканы краской такого же цвета, как надпись, и что от нее и Павлющика пахло алкоголем. На освидетельствование задержанных не доставляли, в документах об опьянении не говорится.





Гособвинитель попросила признать Максима Павлющика виновным по части 2 статьи 339 УК и назначить ему два года колонии усиленного режима. Четыре месяца назад, указала прокурор, он освободился после предыдущего срока за хулиганство.





Выступая с последним словом, Максим Павлющик не скрывал эмоций и плакал. Он просил прощения у суда и родных, говорил, что раскаивается, и просил дать ему шанс. Обвиняемый с согласия судьи обратился к своей беременной подруге, которая пришла в суд, и пообещал: «Мы обязательно распишемся».





Мария Бобович сказала, что раскаивается и попросила «дать право на ошибку».





Для Марии Бобович Касьянчик запросила наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на полтора года («домашняя химия»).





Суд согласился со стороной обвинения почти во всем — но Максим Павлющик будет отбывать наказание в колонии общего, а не усиленного режима; Марию Бобович приговорили к ограничению свободы и освободили в зале суда.





Дело второе. Денис Греханов, Игорь Самусенко и Владислав Гулис

Одновременно в суде Фрунзенского района продолжается рассмотрение дела минчан Дениса Греханова, Игоря Самусенко и Владислава Гулиса.





Им вменяются часть 2 статьи 339 УК (хулиганство) и часть 2 статьи 218 УК (умышленные уничтожение либо повреждение имущества).





Согласно обвинению, все случилось с 1.47 до 2.20 9 сентября по тому же адресу, который указан в обвинении Бобович и Павлющика, — Притыцкого, 21А. Каждый из обвиняемых «в группе лиц» нанес на тротуар «циничную надпись, которая оскорбляет чувства граждан, демонстрирует пренебрежение моральными ценностями, направлена на причинение вреда общественному порядку и моральности».





Один из адвокатов попросил приобщить к материалам дела заключение филолога Александра Лукашанца: в своем анализе он пришел к выводу, что надпись «Не забудем» не является циничной. Судья Юлия Крепская, в отличие от своей коллеги, рассматривающей дело Бобович и Павлющика, удовлетворила ходатайство.









Сначала в обвинении было указано, что ущерб от надписи, нанесенной обвиняемыми, составил 10 тысяч 182 рубля 52 копейки, но представитель «Горремавтодора» выступил с гражданским иском и назвал другую сумму — 255 рублей 99 копеек.





Как и в параллельном процессе, адвокаты ходатайствовали об изменении меры пресечения, потому что сумма заявленного ущерба меньше, чем необходимо для обвинения по статье 218 УК. Судья отклонила ходатайство.





Обвиняемые в суде признали вину частично. Они согласны, что писали «Не забудем», но не считают надпись циничной. По словам 42-летнего Греханова, ночью 9 сентября он приехал на «Пушкинскую» на велосипеде, чтобы сделать надпись.





В рюкзаке он привез баллончики с красной и белой краской. Он напомнил, что коммунальщики убирали надпись, которая появлялась снова и снова у мемориала Тарайковскому, поэтому решил ее восстановить.





«Человек погиб, а уголовное дело так и не возбудили. Меня, как и многих других людей, это возмутило», — говорил обвиняемый.





Денис Греханов объяснил, что писал на плитке не один. К нему присоединились Владислав Гулис и Игорь Самусенко.





Греханов рассказывал, что в какой-то момент появились люди в оливковой форме и в балаклавах. По словам обвиняемого, он испугался и уехал на велосипеде. Его задержали на следующий день.





9 сентября Владислав Гулис и Игорь Самусенко договорились встретиться возле станции метро «Пушкинская», чтобы вместе сходить за сигаретами в магазин «Соседи». Когда они уже возвращались домой, увидели, что на месте мемориала Тарайковскому незнакомый им человек — это был Греханов — написал на тротуаре красным балкончиком несколько букв.





По словам Гулиса, они разговорились с Грехановым и помогли ему дописать надпись. Сам Гулис, по его словам, написал только букву «е», кто писал остальное, он не видел.





«Я знал, что всегда на этом месте пишется фраза: "Не забудем!"», — так Гулис объяснил, откуда знал, что собирался написать Греханов.





Владислав Гулис ранее был судим за незаконный оборот наркотиков по части 3 статьи 328 УК. Гулис освободился по амнистии в июне 2020 года.





Самусенко рассказал то же самое, что и его приятель Гулис. Он добавил, что сам обвел красным цветом букву «а», чтобы проверить, есть ли еще краска в баллоне. По его словам, он не видел, писал ли Гулис или Греханов белым баллончиком.





Гулиса и Самусенко задержали в тот же вечер прибывшие на «Пушкинскую» силовики.