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Итоги и перспективы: Лукашенко доложили о планах в экономике

08.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

За прошедшие десятилетия 2020-й год стал одним из наиболее сложных периодов. Об этом сегодня заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

Он отметил, что страна работала в сложных условиях пандемии и мирового снижения рынка. Из-за этого промышленность не дотянула до уровня прошлого года, снизились инвестиции и экспорт. При этом удалось сохранить финансовую стабильность в банковской сфере и на валютном рынке. Ключевая задача сейчас – увеличить реальные доходы населения и контролировать цены.

«Правительство предлагает сосредоточиться на социальной стабильности и задачах, которые ее обеспечивают. Нормально, концептуально подход правильный. Это рост доходов, сдерживание цен на социально значимые товары, добавляю, и не только. Вот социально значимые, а дальше что хочу, то и ворочу. А кто сказал, что холодильник и стиральная машина не являются значимыми для населения товарами? Они тоже значимые. Поэтому надо раз и навсегда выработать механизм сдерживания цен по всем направлениям и параметрам», – подчеркнул Лукашенко.

Государство намерено поддержать и экспортеров. Пакет документов по экспортному кредитованию и страхованию готовится. Сейчас на такую помощь могут рассчитывать только предприятия с контрактами в 200 тысяч долларов. Этот порог планируют снизить.

«Экспорт для нашей экономики – это фактически условие выживания, потому что сейчас как никогда все борются за рынки. Поэтому экспорт, продажи – одно из основных направлений, на котором мы концентрируем внимание, и соответствующим образом адаптируем систему поддержки экспорта в первую очередь финансовую», – отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Также на совещании президент озвучил, что в нынешних условиях целесообразно строить планы на год. Перспективы на пятилетку обсудят на Всебелорусском народном собрании.



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По словам президента Беларуси, страна работала в сложных условиях пандемии, при этом удалось сохранить финансовую стабильность в банковской сфере и на валютном...
 
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