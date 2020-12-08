Реакция: «До свиданья, непризнанный Саша. Олимпийская сказка, прощай»

Источник материала: Салiдарнасць

Байнет отреагировал на санкции Международного олимпийского комитета против НОК.





Фото Василий Федосенко, Reuters

7 декабря Международный олимпийский комитет ввел санкции против НОК Беларуси. Александру и Виктору Лукашенко, Дмитрию Баскову будет запрещено присутствовать на Олимпиаде и участвовать в любых мероприятиях МОК. Кроме того, МОК прекращает все выплаты НОКу Беларуси. Стипендии спортсменам будут идти напрямую.

Кто попросил Баха ввести санкции против Лукашенко?

Эта новость тут же вызвала бурную реакцию в соцсетях.

Владимир Максимков , продюсер:

«А трибуны становятся дальше

Что такое Фэйр-плей — вспоминай.

До свиданья, непризнанный Саша,

Олимпийская сказка, прощай».

Олег Горунович , главный редактор «Трибуны»:

«В последние пару недель следил за действиями белорусских чинуш от спорта и думал: они сами нарываются. Это или тупизна, или какая-то безрассудная отвага. Похоже, что все-таки тупизна. От Международного олимпийского комитета прилетела мощная оплеуха. И кто скажет, что не по делу? Ну, наверное кто-то скажет – завтра будут негодовать борчиха Марзалюк, гребец Богданович, прыгун Недосеков и т.п. Мол, как так, мы за мир, а они…

А что до тупизны, меня поражало вот что. Чуваки, вами заинтересовался МОК, за вами пристально следят, проводят проверку – ну, хотя бы паузу возьмите, успеете всех наказать. И что они? Прессуют обладателя олимпийской лицензии в борьбе, увольняют обладателя еще одной олимпийской лицензии в виде спорта, который пока не хочу называть, устраивают фарс с письмом за Лукашенко, щемят тренера олимпийских чемпионов Козеко. Видимо, думали, что никто этого не услышит и не увидит, а вот услышали и увидели.

И будет прикольно, если это не все. Ведь еще ФИФА может заинтересоваться тем, что делают подписи господ из Дома футбола под письмом за Лукашенко. Насколько знаю, клубам высшей лиги намекают, что надо бы под обращением подписываться активнее, а ведь в ФИФА очень не любят, когда жмут по политическим мотивам. Возможно, именно поэтому просьбы чинуш к футболистам очень робкие. Понимают, что в случае огласки могут и здесь получить по жопе».

Телеграм-канал Ха-ха, я тут жыву :

«Федерации хоккея Республики Беларусь запретила Международному Олимпийскому Комитету посещать матчи Рождественского турнира по хоккею на призы Президента Республики Беларусь!»

А вот какие комментарии можно встретить на дискуссионной площадке talks.by :

«Талантливые спортсмены получат стипендии на подготовку напрямую. И смогут выступить под флагом МОК. А провластные пусть дальше письма подписывают. Теперь, правда, уже никому не нужные».

«Доигрался хоккеист…»

«Удар ниже пояса. Он же спортсмен. Всю жизнь спорту посвятил. Иногда, бывало, даже времени ни на что другое не оставалось».

«Нежданчик. Чиновники из НОК РБ думали, что можно со спортсменами творить, что душа пожелает? А не тут-то было. А теперь возникает вопрос: зачем стране НОК, если данную структуру не пустят на мероприятия МОК?»

«Санкции и репрессии в отношении белорусских спортсменов от спортивных чиновников — это действительно недопустимо. Так что наказание справедливо. Люди, дискредитирующие спорт, должны быть удалены от него как можно дальше».

Впрочем, нашлись и те, кто заподозрил МОК в сговоре:

«И кто-то теперь скажет, что МОК вне политики и не подчиняются США?»

«Ты это нашим скажи. Тем, кто спортсменов на сутки за видео с осуждением пыток и убийств кидали», — парируют другие.

«Если бы наш НОК спортсменов в сборную Беларуси выбирал по спортивным результатам, а не по политическим мотивам, то и МОК был бы вне политики».

Некоторые предложили свой вариант дальнейшего развития событий:

«И будут Всебелорусские александрийские игры. И правильно, хватит ездить этим чиновникам далеким от спорта за счет бюджета».

«Все. Спортканалы теперь закроют. Сосредоточимся на свиньях и нескончаемой борьбе за урожай».

«Он и главнокомандующий, он и судья, он и закон. Хоть где-то угомонили. Каждый должен заниматься своим, а не лезть туда, куда не надо».

«Нам нужен другой глава НОК, этот поломался...»